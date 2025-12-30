硬咖啡賣西瓜奶霜咖啡！CAFE!N奇先生妙小姐17款聯名，限定咖啡杯要發限動。

咖啡控會被萌到！CAFE!N 攜手奇先生妙小姐推出17款聯名新品，西瓜奶霜調飲、新年禮盒一次登場，陪你迎接2026。

咖啡控這波真的會被萌到！每天那杯習以為常的咖啡，都因為角色出現而變得特別療癒。迎接2026年，CAFE!N攜手英國經典童書奇先生妙小姐推出年度壓軸聯名企劃，活動自2025年12月30日起延續至2026年3月22日。以「Be Brilliant Be You」為核心精神，將角色鮮明個性融入咖啡飲品、新品餐食、限定禮盒、桌曆與多款實用周邊，全門市同步換上繪本主題櫥窗與外帶包裝，從跨年一路陪到農曆新年，讓喝咖啡這件小事，也成為迎接新年的療癒儀式。



▲CAFE!N 奇先生妙小姐聯名有各種圖案的療癒咖啡杯。



▲餐食部分則取樣英式飲食文化，推出牧羊人派和限定聯名包裝。





CAFE!N 奇先生妙小姐聯名！禮盒、桌曆與紅包袋一次收

聯名企劃中最有過年氛圍的亮點，莫過於融入角色繪本世界的新年禮盒。CAFE!N 推出「Be Brilliant Be You 新年禮盒」，內含世界冠軍配方濾掛咖啡、咖啡可可夾心與經典花生夾心，並搭配禮盒限定角色紅包袋，送禮或自留都相當有儀式感。兩款夾心餅乾以沙布列為基底，分別呈現咖啡可可與濃郁花生風味，一柔一醇，適合假期慢慢享用。同時登場的2026角色集合桌曆，可依心情選擇角色代表月份，每一頁背面還能閱讀角色小故事，為新的一年留下輕鬆又療癒的開始。



▲CAFE!N 奇先生妙小姐融入角色繪本世界的新年禮盒。





西瓜奶霜調飲領軍！CAFE!N 聯名飲品餐食登場

聯名靈感也完整延伸到味蕾體驗，推出多款期間限定調飲與餐食。其中以西瓜奶霜黑咖啡與西瓜奶霜紅玉紅茶最受矚目，透過清爽果香與奶霜層次，展現角色色彩與節慶氛圍。另有棉花糖甜橙可可拿鐵與西谷米橙香綠茶，帶來更豐富的口感選擇。餐食部分則取樣英式飲食文化，推出黑椒薯餅嫩蛋堡、薯泥牛肉可頌堡，以及牧羊人派與蘋果派，搭配聯名包裝外盒，讓咖啡時光從飲品到餐點都充滿角色陪伴感。



▲CAFE!N 聯名重磅推出西瓜奶霜黑咖啡與西瓜奶霜紅玉紅茶。





咖啡周邊與新年活動同步上線，角色陪你過好年

除了吃喝新品，CAFE!N 也同步推出多款聯名咖啡周邊，包含極萃咖啡球、雙層馬克杯、杯墊、濾掛咖啡與多功能提袋，將角色融入日常使用情境。農曆新年前夕，門市還推出滿額刮刮卡活動，消費達指定門檻即可獲得抽獎機會，獎項包含聯名商品與咖啡兌換券。年後開工期間，凡點購指定咖啡品項亦有加碼贈送巧克力球，從節前到開工，讓可愛角色一路陪伴咖啡控迎接嶄新一年。



▲CAFE!N攜Ｘ奇先生妙小姐聯名款提袋。

▲CAFE!N攜手英國經典童書奇先生妙小姐推出年度壓軸聯名，推出各種周邊商品超萌。





CAFE!N 奇先生妙小姐聯名

活動期間：2025年12月30日至2026年3月22日

聯名商品：於門市與電商通路同步上線





CAFE!N 奇先生妙小姐聯名農曆新年與開工限定活動

2026年2月12日起，門市單日消費累計滿388元贈 Mr. Happy 滿額刮刮卡乙張。

2026年2月23日起，門市購買黑咖啡或牛奶咖啡類飲品，贈 Mr. Happy 巧克力球乙顆。

注意事項：贈品與獎項皆為限量，實際兌換內容以門市與官方公告為準。





CAFE!N 奇先生妙小姐聯名品項與售價

新年禮盒與桌曆

Be Brilliant Be You 新年禮盒 NT.680

MR. MEN LITTLE MISS 2026 角色集合桌曆 NT.600

MR. MEN LITTLE MISS 2026 角色集合桌曆 會員價 NT.420



期間限定飲品

西瓜奶霜黑咖啡 L NT.90

西瓜奶霜紅玉紅茶 L NT.65

棉花糖甜橙可可拿鐵 M NT.100

西谷米橙香綠茶 L NT.85





聯名餐食新品

黑椒薯餅嫩蛋堡 NT.95

薯泥牛肉可頌堡 NT.95

牧羊人派 NT.120

蘋果派 NT.130





咖啡周邊商品

N!CE SHOT 極萃咖啡球 20ml 12顆 NT.420

雙層馬克杯 白色 NT.520

雙層馬克杯 粉色 NT.520

雙層馬克杯 會員價 NT.360

壓克力杯墊 NT.320

壓克力杯墊 會員價 NT.220

濾掛咖啡 MR. SLOW｜LITTLE MISS SUNSHINE NT.55

濾掛咖啡 MR. SLOW｜LITTLE MISS SUNSHINE 會員價 NT.35





!NLIFE 聯名提袋

聯名款提袋 L NT.370

聯名款提袋 L 會員價 NT.260

聯名款提袋 S NT.270

聯名款提袋 S 會員價 NT.190





