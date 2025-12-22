壽司郎蟹肉季超狂！1314元帝王蟹腳壽司預約搶，13款新品一次看。

壽司郎年終賀蟹開吃，帝王蟹、松葉蟹、紅雪蟹一次大集合，19天限定端上桌，還有限量帝王蟹腳需預約才吃得到，螃蟹控先衝。

愛吃蟹肉的要衝壽司郎朝聖！每到年末就想吃點奢華海味，壽司郎推出「年終賀蟹」限定活動，集結帝王蟹、松葉蟹與紅雪蟹等人氣海味，多款螃蟹壽司期間限定登場，活動自12月24日至1月11日止，共19天限時供應，品項包含炙燒奢華帝王蟹腳、生松葉蟹、紅雪蟹肉海苔包等，更推出升級芡汁蟹肉茶碗蒸，以及多款限定壽司與拉麵甜點，不僅適合年末聚餐，也很適合想犒賞自己的螃蟹控，在舒適用餐空間享受限定美味。



▲壽司郎期間限定新品「紅雪蟹肉海苔包」40元就能吃。

▲壽司郎限定新品「特大生松葉蟹」大尺寸一口塞超過癮。





壽司郎超狂賀蟹！1314元帝王蟹腳限量預約搶

本次最大亮點莫過於全台限量1300份的「炙燒一本奢華帝王蟹腳」，嚴選大尺寸蟹腿肉急速冷凍保留鮮甜，店內炙燒後油脂香與蟹味交疊，只能電話預約才吃得到。另外「特大生松葉蟹」、「生松葉蟹」、「水煮大松葉蟹」等多款生熟料理可自由選擇，品嘗自然甘甜的原味層次，還能試試人氣「紅雪蟹肉海苔包」與酥脆的「辣醬酥炸軟殼蟹」，一次吃到不同螃蟹風味，年末想大口過癮吃螃蟹來這裡準沒錯。



▲壽司郎全台限量1300份的「炙燒一本奢華帝王蟹腳」霸氣登場。





壽司郎年終新品！暖心拉麵、半熟巧克力蛋糕要吃

除了螃蟹主角，壽司郎也推出多款限定壽司與料理，像是「海膽鮪魚萩餅」、「青森縣產鱒鮭」等人氣海味；若想來點濃厚暖胃，推薦「特製醬油雞白湯拉麵」，濃郁雞白湯搭配叉燒與溏心蛋，宛如冬天的小確幸。甜點控則可試試「半熟巧克力蛋糕」，使用法國麵粉與60%巧克力製作，綿滑濃郁不膩口，作為年末收心甜點也剛剛好。無論家庭聚會、同事聚餐或一個人想吃點儀式感，用餐氛圍與期間限定菜色都讓年終溫暖又滿足。



▲壽司郎冬季推薦必點「特製醬油雞白湯拉麵」。





壽司郎 年終賀蟹

活動時間：期間12月24日至1月11日 共19天

品項、售價：

炙燒一本奢華帝王蟹腳 $1,314

特大生松葉蟹 $130

生松葉蟹 $90

水煮大松葉蟹 $80

紅雪蟹肉海苔包 $40

芡汁蟹肉茶碗蒸 $80

辣醬酥炸軟殼蟹 $60

鮭魚卵蟹肉押壽司 $60

海膽鮪魚萩餅 $90

青森縣產鱒鮭 $50

炙燒起司白醬蝦蟹雙拼 $60

特製醬油雞白湯拉麵 $140

半熟巧克力蛋糕 $90







