Hello Kitty御守扭蛋！藏壽司X三麗鷗28款限定周邊一次看，Kitty 酷洛米 人魚漢頓免費送。

藏壽司攜手三麗鷗，聯名推出開運主題扭蛋，同步開跑三麗鷗加價購、滿額贈、打卡禮等可愛周邊，還有首次推出三麗鷗聯名甜點必衝。

▲藏壽司推出三麗鷗家族達摩造型扭蛋，結合角色與祈福寓意，成為年末轉蛋亮點。



▲藏壽司三麗鷗扭蛋系列推全新「三麗鷗家族達摩造型扭蛋」。

藏壽司X三麗鷗 達摩扭蛋迎新年

▲藏壽司三麗鷗家族御守與和服磁鐵同步登場，收藏感與新年祝福一次到位。

三麗鷗加價購與滿額贈一次收

▲藏壽司推出三麗鷗家族吸管杯加價購、以及Hello Kitty、酷洛米兩用玩偶頸枕。





Hello Kitty御守扭蛋必收！藏壽司這次攜手三麗鷗，推出聯名開運主題扭蛋，集結超人氣Hello Kitty、大耳狗、人魚漢頓、酷洛米、美樂蒂等角色，還有超萌三麗鷗加價購、三麗鷗滿額贈、三麗鷗打卡贈品等周邊小物，並且首次推出三麗鷗聯名甜點與特典小物，一次超過28款限定小物，窩客島帶你看、準備約衝吃藏壽司。藏壽司自12月26日起推出三麗鷗家族限定扭蛋，以好運祈福為主題，一次集結15款扭蛋品項，其中包和立體造型的「達摩鮮度君吊飾」、祈求好運的「御守吊飾」，還有「和服閃亮磁鐵」等。不同角色對應不同祝福寓意，Hello Kitty象徵開運，大耳狗喜拿代表考運，美樂蒂傳達幸福感，帶給粉絲們新的一年好運氣。除了扭蛋企劃，這次藏壽司X三麗鷗聯名活動，也同步推出期間限定周邊加價購。單筆消費滿800元，可加購不鏽鋼手提吸管杯或Hello Kitty、酷洛米兩用玩偶頸枕。12/26起，在14間指定門市消費滿1,200元並完成指定任務，還能獲得束口便當袋，兼具實用與收藏價值。

藏壽司主題門市打卡抽好禮

▲藏壽司社群活動推出三麗鷗家族絨毛提袋與收納包，成為年末話題贈品。





三麗鷗聯名聖代加碼限量閃卡

▲藏壽司推出酷洛米聯名聖代，購買即可獲得Sanrio characters盲袋閃卡。

藏壽司X三麗鷗聯名扭蛋

藏壽司X三麗鷗聯名加價購





藏壽司X三麗鷗聯名滿額贈 活動期間：2025 年 12月 26 日（五）~送完為止

活動方式：全台限定14間門市，當日單筆消費滿1,200元並完成追蹤任務，即可獲得「三麗鷗家族束口便當袋」。

限定門市：

北部：松江南京店、板橋遠科店、桃園遠百店、八德興豐路店、林口三井Outlet店 中部：台中惠文路店、台中大遠百店、台中港三井Outlet店、台中三井Lalaport店 南部：嘉義耐斯店、台南FOCUS店、漢神本館店、高雄岡山店、高雄五福光華店

藏壽司X三麗鷗聯名打卡禮 活動期間：2025 年 12 月 26 日（五）至 2026 年 2 月 5 日（四）

活動門市：桃園大興西店、高雄五福光華店、板橋遠科店、台北館前店、台中惠文路店，共 5 間

活動方式：

1、於藏壽司官方Facebook完成追蹤打卡任務，有機會抽中大耳狗大臉造型絨毛迷你提袋(療癒水汪汪)共4名，或酷洛米大臉造型絨毛迷你收納包附鎖圈(茸茸小兔)共4名。
2、於藏壽司官方Instagram完成追蹤打卡任務，有機會抽中酷洛米大臉造型絨毛迷你提袋(療癒水汪汪)共4名，或美樂蒂大臉造型絨毛迷你收納包附鎖圈(茸茸小兔)共4名。

藏壽司X三麗鷗聯名餐點 活動期間：12/26 起限時販售

活動方式：酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代，附「Sanrio characters盲袋閃卡」，限量兩萬份。





活動期間：12/26 起限時販售
活動方式：酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代，附「Sanrio characters盲袋閃卡」，限量兩萬份。

▲藏壽司限定門市滿額贈送三麗鷗家族束口便當袋，實用設計受到粉絲關注。

▲藏壽司推出三麗鷗家族吸管杯加價購，和服角色設計提升日常使用的可愛度。

可愛IP必逛必買周邊小物：

為了滿足三麗鷗鐵粉，藏壽司這次精選多間門市打造三麗鷗家族主題佈置，從入口到座席都換上角色設計，桃園與高雄門市也全新加入「主題店」的行列。此外，在12/26起，粉絲只要完成官方社群指定條件，就能參加周邊小物抽獎，有機會抽中角色絨毛提袋與收納包，讓用餐行程多了一份打卡樂趣。本次藏壽司首次推出三麗鷗家族聯名餐點，主打「酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代」，購買即可獲得Sanrio characters盲袋閃卡，限量兩萬份。此外，藏壽司瓶裝飲料「蜜桃果茶」也推出Hello Kitty與酷洛米兩款限定包裝，讓粉絲們飯後甜點、飲料也能可可愛愛打卡。活動期間：2025/12/26起扭蛋款式：三麗鷗鮮度君吊飾、御守吊飾、和服閃亮磁鐵活動方式：2025年 12月26日起，單筆消費滿800元即可以699元加購「三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯共1款 (1,200ml)」。2026年 01月09日起，單筆消費滿800元即可以499元購入「兩用玩偶頸枕」Hello Kitty、酷洛米共兩款。

