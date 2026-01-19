2天星巴克買一送一！0元多一杯星巴克咖啡，近全品項買一送一喝。

星巴克買一送一限時登場！國際擁抱日限定星巴克優惠，兩天星巴克買一送一小確幸。

星巴克買一送一哪次不喝！今年2026年才沒多久，星巴克就已經推出多次買一送一優惠，讓小資族美洲都有小確幸可以喝。本週為了慶祝國際擁抱日到來，再次祭出星巴克買一送一，連續兩天只要到門市購買飲品就可以享有同品項第二杯0元，享受這份暖心好康。這場星巴克活動不僅能省荷包，更能讓大家在冷冷冬日裡，與好友一同在星巴克門市分享溫暖。



▲星巴克「奶香烤舒芙蕾風味那堤」新品也有買一送一優惠。

▲星巴克歡慶世界擁抱日推出買一送一優惠。(攝影：鄭雅之)





星巴克買一送一只有2天喝

冷冷的天氣最適合與朋友去星巴克喝杯熱咖啡。星巴克透過這次的國際擁抱日，在1月20日與1月21日連續兩天推出好友分享日，從上午11點到晚上8點，只要購買兩杯大杯以上且口味一致的飲品，其中一杯就由星巴克招待。希望讓每一位來到星巴克的顧客都能感受到溫暖。無論是想喝經典的拿鐵還是香甜的焦糖瑪奇朵，又或是新品「烤舒芙蕾那堤」等，通通都有買一送一，適合上班族在午休時段，與同事一起到星巴克外帶咖啡分享。



▲星巴克買一送一01/20(二)-01/21(三)限定。（攝影：鄭雅之）

每人最多買二送二

想要順利拿到星巴克買一送一優惠，記得留意活動限制。星巴克規定每人每次最多買2送2，且飲料必須當場一次領取。雖然大部分星巴克飲品都有折扣，但像是雲朵冰搖濃縮咖啡或冰淇淋系列並不參與這次活動。此外星巴克的手沖咖啡與酒精飲品也是除外品項。出發去星巴克前，建議先確認門市現場供應狀況，才能在星巴克度過完美的午後咖啡時光。



▲近全品項飲品都有星巴克買一送一，每人最多買二送二。(攝影：鄭雅之)

星巴克買一送一 優惠活動

活動時間：2026/01/20(二)-01/21(三)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務。

不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市、苑裡稻香。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。







不只要喝星巴克，更多飲料新品推薦

