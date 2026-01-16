> 美食 > 可不可柑橘系列！可不可新品無言的結橘，茂谷柑果肉 梅子凍 橘子吊飾亮點一次看。

2026-01-16 17:50文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
可不可熟成紅茶於2026年1月20日推出新春復刻飲品「無言的結橘」，以橘果熟成與梅凍橘果烏龍搭配馬年限定周邊，成為飲料控的新年話題。
可不可近期水果系列飲品，都以台灣90年代金曲的諧音命名，這次推出全新柑橘系列，特別端出復刻飲品「無言的結橘」將熟悉旋律轉化為一杯喝得到的回憶。酸甜系柑橘搭配紅茶、烏龍基底，喝得到茂谷柑果粒、還有全新配料滑嫩梅子凍，鐵粉一定要喝。同時，可不可也出限定周邊小物，除了應景的HORSE成雙紅包袋、還有橘子造型成哥鑰匙圈，飲料控喝起來。
▲可不可熟成紅茶以「無言的結橘」復刻90年代金曲記憶，陪粉絲迎接新春。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成紅茶橘果熟成以在地柑橘搭配熟成紅茶，呈現酸甜果香。（攝影：張人尹）
雙款橘果茶風味登場

本次「無言的結橘」系列推出兩款主打飲品，「橘果熟成」選用台灣在地柑橘汁，搭配可不可經典熟成紅茶，入口可感受到茂谷柑果粒的酸甜層次。另一款「梅凍橘果烏龍」則加入滑嫩梅子凍，與柑橘果粒汁一同融入烏龍茶中，口感由清爽轉為圓潤，適合偏好茶香明顯、風味層次較深的粉絲，在冬日午後慢慢品嚐。
▲梅凍橘果烏龍將梅子凍與橘果結合，是可不可熟成紅茶本季雙主打之一。（攝影：張人尹）
馬年限定周邊與加購活動

迎接2026馬年，可不可熟成紅茶同步推出兩款限定周邊，讓喝飲品也能帶走新春好運。「橘子成哥鑰匙圈」以人氣角色成哥換上橘子造型，購買指定L杯新品即可用248元加價購。「HORSE成雙紅包袋」則為馬年限定設計，活動期間購任一飲品可加價購，單筆消費滿200元也能直接獲得。周邊與活動僅限門市現場與電話自取，飲料控準時朝聖喝可不可新品。
▲可不可熟成紅茶推出橘子成哥鑰匙圈，搭配「無言的結橘」系列加購。（攝影：張人尹）
可不可新品 無言的結橘系列

上市日期：2026/1/20起
售價：
橘果熟成：(M) $60   (L) $69
梅凍橘果烏龍：(M) $70   (L) $79

可不可新春周邊小物系列

橘子成哥鑰匙圈： 
凡購買「無言的結橘」系列飲品（L），即可以優惠價$248加購

HORSE成雙紅包袋： 
活動期間購任一飲品即可加價購$18獲得一包，或單筆消費滿額$200 即免費贈送一包。

看更多可不可新品 無言的結橘系列：

▲「無言的結橘」結合橘子果香與熟成茶韻，成為可不可熟成紅茶的新春主角。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成紅茶推出橘子成哥鑰匙圈，搭配「無言的結橘」系列加購。（攝影：張人尹）
▲「無言的結橘」結合橘子果香與熟成茶韻，成為可不可熟成紅茶的新春主角。（攝影：張人尹）
飲料控必喝飲料新品推薦

