可不可柑橘系列！可不可新品無言的結橘，茂谷柑果肉 梅子凍 橘子吊飾亮點一次看。

可不可熟成紅茶於2026年1月20日推出新春復刻飲品「無言的結橘」，以橘果熟成與梅凍橘果烏龍搭配馬年限定周邊，成為飲料控的新年話題。可不可近期水果系列飲品，都以台灣90年代金曲的諧音命名，這次推出全新柑橘系列，特別端出復刻飲品「無言的結橘」將熟悉旋律轉化為一杯喝得到的回憶。酸甜系柑橘搭配紅茶、烏龍基底，喝得到茂谷柑果粒、還有全新配料滑嫩梅子凍，鐵粉一定要喝。同時，可不可也出限定周邊小物，除了應景的HORSE成雙紅包袋、還有橘子造型成哥鑰匙圈，飲料控喝起來。
雙款橘果茶風味登場本次「無言的結橘」系列推出兩款主打飲品，「橘果熟成」選用台灣在地柑橘汁，搭配可不可經典熟成紅茶，入口可感受到茂谷柑果粒的酸甜層次。另一款「梅凍橘果烏龍」則加入滑嫩梅子凍，與柑橘果粒汁一同融入烏龍茶中，口感由清爽轉為圓潤，適合偏好茶香明顯、風味層次較深的粉絲，在冬日午後慢慢品嚐。
馬年限定周邊與加購活動迎接2026馬年，可不可熟成紅茶同步推出兩款限定周邊，讓喝飲品也能帶走新春好運。「橘子成哥鑰匙圈」以人氣角色成哥換上橘子造型，購買指定L杯新品即可用248元加價購。「HORSE成雙紅包袋」則為馬年限定設計，活動期間購任一飲品可加價購，單筆消費滿200元也能直接獲得。周邊與活動僅限門市現場與電話自取，飲料控準時朝聖喝可不可新品。
可不可新品 無言的結橘系列上市日期：2026/1/20起
售價：
橘果熟成：(M) $60 (L) $69
梅凍橘果烏龍：(M) $70 (L) $79
可不可新春周邊小物系列橘子成哥鑰匙圈：
凡購買「無言的結橘」系列飲品（L），即可以優惠價$248加購
HORSE成雙紅包袋：
活動期間購任一飲品即可加價購$18獲得一包，或單筆消費滿額$200 即免費贈送一包。
看更多可不可新品 無言的結橘系列：
飲料控必喝飲料新品推薦
推薦閱讀：大苑子草莓免費喝！大苑子3大優惠攻略，晚上8點搶領大苑子8折券。
推薦閱讀：先喝道買一送一！3大優惠飲料控這3天喝，5大必喝推薦要先知道。