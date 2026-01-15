> 美食 > 大苑子草莓免費喝！大苑子3大優惠攻略，晚上8點搶領大苑子8折券。

tiger Walker 玩樂季大苑子飲料手搖杯優惠
2026-01-15
大苑子一月推出歡樂三重奏活動，結合滿分應援親子互動、柳丁歡樂祭季節優惠與會員夜間8折回饋，用當季鮮果茶陪伴粉絲的日常生活。
飲料控一次看大苑子三大優惠！這次大苑子推出「一月歡樂三重奏」優惠，包含小朋友100分考卷應援「免費送莓好時光」，還有柳丁綠兩杯119元限定優惠，以及連續10天每天晚上8點推出「大苑子8折商品券」，讓飲料控在下班、下課後，也有優惠小確幸開喝。
▲大苑子一月歡樂三重奏從親子互動到會員回饋，用當季鮮果茶陪伴粉絲的每一天日常。
考試滿分換應援飲料

大苑子第一波活動自1月15日起於全台門市展開，大苑子推出親子友善的「滿分應援」，粉絲只要持100分考券，即可兌換限量「莓好橡皮擦」，完成社群分享並標記大苑子，還能獲得「莓好時光」中杯一杯招待券，數量有限，送完為止，讓飲料控帶著大小朋友拿滿分考卷喝飲料。
▲大苑子推出滿分應援活動，用考券兌換小禮物與飲品，陪孩子記住努力後的成就感。
柳丁季節優惠全家共享

此外，在1月17日至1月25日推出「2026柳丁歡樂祭」，活動期間大苑子全台門市推出「台灣鮮搾柳丁綠」兩杯119元的著時組合。嚴選當季台灣柳丁現榨製作，保留自然酸甜與清爽口感，適合全家一起分享，讓粉絲能揪團品嚐到當季的台灣鮮果風味。
▲大苑子柳丁歡樂祭主打台灣鮮搾柳丁綠，用當季水果打造適合全家共享的組合。
夜間八折券回饋會員

這次大苑子特別為粉絲們推出「夜間限定」優惠小確幸，在1月22日至1月31日連續10天，每天晚上8點，於大苑子APP推出限量「指定商品組合8折商品券」，飲品內容組合也讓粉絲們期待，成為下班或放學後的必搶的大苑子優惠小確幸。
▲大苑子於夜間時段推出會員限定8折商品券，為下班後的日常增添輕鬆感。
大苑子優惠清單

滿分應援活動

活動期間：自1月15日起
活動內容：凡持「100 分考券」即可兌換限量「莓好橡皮擦」乙個，並公開分享至社群平台上並標記大苑子，即可在獲得莓好時光(中杯)一杯招待券。

2026柳丁歡樂祭

活動期間：1月17日至1月25日
活動內容：台灣鮮搾柳丁綠兩杯119 元

夜間限定優惠

活動期間：1月22日至1月31日，每天晚上 8 點推出。
活動內容：活動期間每天晚上8點於大苑子APP推出「指定商品 8 折商品券」。

