大苑子草莓免費喝！大苑子3大優惠攻略，晚上8點搶領大苑子8折券。

大苑子第一波活動自1月15日起於全台門市展開，大苑子推出親子友善的「滿分應援」，粉絲只要持100分考券，即可兌換限量「莓好橡皮擦」，完成社群分享並標記大苑子，還能獲得「莓好時光」中杯一杯招待券，數量有限，送完為止，讓飲料控帶著大小朋友拿滿分考卷喝飲料。此外，在1月17日至1月25日推出「2026柳丁歡樂祭」，活動期間大苑子全台門市推出「台灣鮮搾柳丁綠」兩杯119元的著時組合。嚴選當季台灣柳丁現榨製作，保留自然酸甜與清爽口感，適合全家一起分享，讓粉絲能揪團品嚐到當季的台灣鮮果風味。這次大苑子特別為粉絲們推出「夜間限定」優惠小確幸，在1月22日至1月31日連續10天，每天晚上8點，於大苑子APP推出限量「指定商品組合8折商品券」，飲品內容組合也讓粉絲們期待，成為下班或放學後的必搶的大苑子優惠小確幸。活動期間：自1月15日起活動內容：凡持「100 分考券」即可兌換限量「莓好橡皮擦」乙個，並公開分享至社群平台上並標記大苑子，即可在獲得莓好時光(中杯)一杯招待券。活動期間：1月17日至1月25日活動內容：台灣鮮搾柳丁綠兩杯119 元活動期間：1月22日至1月31日，每天晚上 8 點推出。活動內容：活動期間每天晚上8點於大苑子APP推出「指定商品 8 折商品券」。