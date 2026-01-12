> 美食 > 季緣蓮霧奶蓋！季緣新品蓮霧柚香奶蓋 台味必喝，台中加碼限定比賽茶必喝。

季緣蓮霧奶蓋！季緣新品蓮霧柚香奶蓋 台味必喝，台中加碼限定比賽茶必喝。

2026-01-12
季緣台中旗艦店正式開幕，全台同步推出蓮霧系列季節茶飲，並祭出台中限定比賽級．凍頂烏龍茶與開幕優惠，成為近期精品手搖飲新話題。
飲料控必排隊、必喝的台灣茶飲料店「季緣」再推新品！曾以超人氣精品果茶「水蜜桃青烏龍」吸引飲料控的季緣，這次迎接春季轉換，在1/12於全台門市推出季節限定蓮霧系列新品「蓮霧青韻茶王、蓮霧柚香奶蓋」，以台灣紅寶石蓮霧入茶，打造春季限定台灣果茶。同時，季緣也正式宣布台中旗艦店開幕，並在台中推出限定比賽級台灣茶，讓茶控、飲料控衝朝聖。
▲季緣1/12於全台門市推出蓮霧系列新品，以台灣紅寶石蓮霧入茶，呈現清爽果香與茶韻。
▲季緣台中旗艦店開幕期間推出第二杯88折優惠，限定茶款與空間體驗吸引粉絲造訪。
全台同步登場 蓮霧系列新品

迎接春季氣息，季緣於1/12在全台門市推出季節限定蓮霧系列新品，包含「蓮霧青韻茶王」與「蓮霧柚香奶蓋」。季緣選用台灣紅寶石蓮霧入茶，保留果肉清甜與細緻香氣，搭配原味茶底，讓果香與茶韻自然交融，打造粉嫩透亮的茶湯視覺。而「蓮霧柚香奶蓋」更增添人氣奶蓋的溫潤奶香，讓鐵粉又有理由再去朝聖喝新品。
▲季緣蓮霧青韻茶王與蓮霧柚香奶蓋同步上市，粉嫩茶色成為春季最受矚目的季節茶飲。
台中限定比賽級茶款與開幕優惠

這次季緣特別在台中打造旗艦店，同步推出門市限定「比賽級．凍頂烏龍茶」，選用海拔2000公尺茶區烏龍品種，依比賽茶規格製作，歷經七溫層、36小時烘焙，呈現層次分明的茶韻表現。同時，在店內空間延續宋代美學留白概念，設有純茶聞香體驗區，讓粉絲在品飲前先感受原葉香氣。開幕期間1/9至1/15，台中旗艦店還推出第二杯88折優惠，成為近期台中茶飲話題焦點。
▲季緣台中旗艦店限定推出比賽級．凍頂烏龍茶，以36小時烘焙工序展現深厚茶韻。
季緣蓮霧蓮霧系列新品資訊

蓮霧青韻茶王：中杯NT$75 / 大杯NT$90
蓮霧柚香奶蓋：中杯NT$75 / 大杯NT$90


季緣 台中旗艦店 門市資訊

地址：台中市西屯區福星路 327 號
開幕活動：1/9（五）至1/15（四），可享第二杯 88 折優惠

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
