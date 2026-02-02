2天星巴克買一送一！尾牙補財庫0元多喝一杯星巴克，近全品項都有。

星巴克驚喜祭出連續 2 天買一送一，更適逢 2/3 土地公尾牙求財吉日，快揪同事喝杯咖啡補好運。

星巴克買一送一幫大家尾牙招財日多一大助力！越到過年、越是在乎該如何招財，尤其是土地公尾牙最強招財日當天，更是大家最重視的日子。今年星巴克驚喜祭出連續 2 天快閃的買一送一優惠慶賀尾牙日到來，只要在特定時段前往門市購買 2 杯大杯以上且風味一致的飲品，就能輕鬆享有好友分享驚喜。這次活動特別涵蓋了適合補運求財的好日子，讓大家在忙碌之餘也能與同事或好友共享咖啡時光，是尾牙季提振精神與小資省錢的絕佳機會。

▲星巴克買一送一迎接尾牙求財日。(攝影：鄭雅之)





2/3 土地公尾牙求財最強吉日

這次星巴克買一送一於2/2、2/3 這兩天快閃登場，不僅是星巴克好友分享日，2/3 更是民俗傳說中「土地公尾牙」的求財最強吉日。許多上班族和創業者都會選在今天祭拜土地公求財運，順便揪同事喝杯買一送一的熱咖啡，象徵著整年好運與財富都能成雙成對。只要在 11:00 到 20:00 這段黃金時間，到全台指定門市購買 2 杯大杯以上，且口味一致的飲料，其中 1 杯就由星巴克招待。

▲近全品項飲品都有星巴克買一送一，每人最多買二送二。(攝影：鄭雅之)





星巴克買一送一 尾牙招財喝一杯

這場限時優惠非常適合正處於尾牙季的職場夥伴，趁著休息時間跟同事一起揪團外帶，不僅能讓午後辦公室氣氛更熱絡，還能用半價享受高品質的咖啡。每人每次最多只能買 2 送 2，且必須在現場一次領取，讓大家省荷包也能喝好喝滿。但要特別注意，雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料不參與優惠。

▲星巴克買一送一有星冰樂、紅茶那堤推薦喝。(攝影：鄭雅之)







星巴克買一送一 尾牙同樂 好友分享日

活動日期：2026/02/02(一)-02/03(二)

活動內容：活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

尾牙招財小秘方！

