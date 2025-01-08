跨完年最重要的就是吃尾牙、中大獎！一年一度的尾牙想要中大獎，除了要吃刈包、拜財神爺之外，星巴克也悄悄推出全新金色財神爺馬克杯組合，於即日起正式開賣，讓大家尾牙前先用星巴克財神爺馬克杯喝發財水，有喝有保庇祈求頭獎落入手中。同時，也針對春節推出25款春節禮盒，從餅乾、糖果、茶點、咖啡、堅果到肉乾通通都有，滿足不同送禮需求。



▲▼星巴克春節新品 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



星巴克財神 金喜飛來新春禮

星巴克迎接新年推出「金喜飛來新春禮」，2480元的限定組合內含金色財神馬克杯、Bling TOGO冷水杯與大地色經典水洗帆布提袋，以招財寓意的金色為新的一年帶來富足好運，尾牙前先用財神爺馬克杯多喝幾杯，求中大獎開心過好年。1/31前購買還加碼送「買一送一好友分享券」兩張，快來搶買。▲▼星巴克春節新品推薦 財神爺馬克杯組買再送買一送一券 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝以「躍舞迎新春 蛇來好運」為主題，推出多款春節限定禮盒，從精緻餅乾、糖果到常溫蛋糕和咖啡禮籃應有盡有，每款設計皆以繽紛彩虹色與蜿蜒龍蛇形象結合，象徵新年的吉祥與萬物蓬勃生長。不僅如此，今年還首次推出「星巴克春節禮籃組」，精選日月潭紅玉紅茶與花蓮蜜香紅茶，搭配澳洲和牛肉乾與蜜汁豬肉乾，將傳統年味融入現代設計，送禮大方又有新意。▲▼星巴克春節禮盒推出25款 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，星巴克也特別準備了「熊好運糖果罐」，內含五款來自世界各地的甜點，從西班牙小熊軟糖到台灣蔓越莓夏威夷豆牛軋糖，滿滿幸福滋味藏在熊夥伴可愛造型中。還有適合闔家分享的「星意納福禮盒」與充滿創意的「綜合堅果米果禮盒」，讓每位親友都能在新春期間感受甜蜜祝福與滿滿心意。▲星巴克春節禮盒推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝新年來臨 星巴克線上門市推出兩款限定商品「好運星年禮」與「迎春星福禮」，讓新春氛圍更加溫馨。「好運星年禮」主打實用與美感兼具的設計，包含綠女神不鏽鋼水壺、字母背提兩用包、多功能收納袋和奶茶色摺疊收納提袋，無論日常或旅行都輕鬆搭配。「迎春星福禮」則聚焦居家生活，搭配薄荷綠女神造型碗、品牌隔熱墊及銀灰色摺疊收納提袋，打造儀式感十足的居家空間。每款禮盒均附不織布提袋，送禮自用皆為精選好物。▲星巴克春節新品線上獨家限定周邊/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝星巴克飲料券也是年節送禮的最佳選擇，購買1,350元飲料券一本，可獲得「星巴克蛇年紅包袋」一組；1/15起，若購買兩本再加贈「祈願磁鐵3入組」，設計靈感源自財神爺、土地公與關聖帝君，由三大神明陪伴大家度過新的一年，贈品數量有限，送完為止。推薦閱讀： 春節披薩整隻龍蝦！必勝客春節龍蝦披薩 富錦樹台菜香檳軟殼蟹披薩 奢華開吃。 ▲▼星巴克買飲料券就送造型磁鐵/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

售價：2480元

優惠：即日起至2025/1/31購買金喜飛來新春禮，即可獲贈飲料好友分享優惠券二張，好友分享券發出後隔日即可開始使用，兌換日期2025/1/2-2025/2/11。