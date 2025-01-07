尾牙中大獎要吃刈包！農曆年末尾牙抽獎，先來吃刈包開運，因為刈包外觀像錢包，還夾入滷肉、酸菜、花生粉等爆餡配料，看起來像塞了滿滿金錢的錢包，又因為刈包俗稱「虎咬豬」，有著把一年噩運吃掉，祈求新的一年順利的象徵，不少人在參加尾牙前都會特地去吃刈包，討個好彩頭，窩客島這次特別蒐羅7間總是在排隊的人氣「台北刈包」，尾牙抽獎前就先來吃刈包，求中尾牙最大獎。



▲尾牙必吃7大雙北刈包推薦，萬華刈包老店 夜市人氣刈包全跟上 / WalkerLand窩客島整理提供



台北刈包必吃華西街「源芳刈包」，滷得入味軟嫩的五花肉，搭配酸菜、香菜、花生粉、滷醬等配料，夾入熱呼呼的刈包內，滿滿涮嘴配料一口咬下超滿足，同樣在萬華的「甲子餐飲一」，除了刈包必吃，還有焢肉飯、碗糕等，兩者都是蟬聯米其林必比登推薦的常勝軍；另外，延三夜市「台北橋頭魯肉飯」、公館「藍家割包」、三重超人氣「無名割包」，各個都是平日也有人來排隊的人氣美食，今年尾牙先吃這7間超人氣刈包，來開運中尾牙大獎。



▲尾牙必吃7大雙北刈包推薦，新北最強刈包中午就完售 / WalkerLand窩客島整理提供



華西街必吃60年刈包老字號：源芳刈包

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 說：

新鮮的香菜好像剛摘下來的脆度，大口咬下，和滷透的五花肉相當合拍，有平衡的味道。五花肉不厚，比以往吃的掛包少了些爽快感，不過也因為薄而入味，肥瘦均勻嫩口，皮的口感還QQ彈彈的。



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源芳刈包

地址：台北市萬華區華西街17-2號

電話：02-2381-0249

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：打開蒸籠冒著熱煙的刈包，連續幾年都得獎，老饕直接外帶50個！就算忙也很客氣的老闆



▲▼華西街必吃60年刈包老字號：源芳刈包，連5年必比登推薦 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理





三重最強無名刈包排隊必吃：無名割包

部落客 ifunny艾方妮 造訪 無名割包 說：

刈包皮有點厚度，但吃來是軟中帶Q度，成人手掌大，夾滿了肉、酸菜、香菜及花生粉。這樣的肉塊吃來是有爽度的，而且每一口都咬得到料，我們趁熱吃，感到到鹹香微甜，真的好美味喔！



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無名割包

地址：新北市三重區自強路三段25號1樓

電話：0919-790-806

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：新北市三重區三重美食 | 無名割包 總是在排隊的超強小吃



▲▼三重最強無名刈包排隊必吃：無名割包，早上8點開賣、中午就完售 /ifunny艾方妮 提供、WalkerLand窩客島整理





60年萬華刈包老店早上就排：一甲子餐飲

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 一甲子餐飲 說：

富有彈性的刈包，咬下去鬆軟綿密，內餡夾入肥肉較多的焢肉，以香菜、花生粉和酸菜增加風味，鹹香酸菜中和了油膩感，刈包整體味道還不錯，有合我胃口。



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一甲子餐飲

地址：台北市萬華區康定路79號

電話：02-2311-5241

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：2023米其林必比登推薦，萬華超夯焢肉飯、刈包小吃！天氣熱沒冷氣還是大排長龍



▲▼60年萬華刈包老店早上就排：一甲子餐飲，連5年必比登推薦 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理





民生社區人氣刈包：老翁家四神湯

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 老翁家四神湯 說：

刈包可選半肥瘦或是全瘦肉，刈包就是要點肥肉才啾西啊！刈包的外皮口感蠻Q彈的，加了花生粉、甜甜酸菜以及香菜，口味上偏甜一點，肥肉的口感是Q的，很喜歡刈包整體的口感，不會太濕。



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老翁家四神湯

地址：台北市松山區新東街19號

電話：02-2756-7001

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：台北市松山區【台北】民生社區｜老翁家四神湯 刈包 豬腳飯，傳統台灣小吃



▲▼民生社區人氣刈包：老翁家四神湯，招牌腿庫肉飯也必點 /✡水晶安蹄✡ 提供、WalkerLand窩客島整理





延三夜市必吃刈包：延三台北橋頭魯肉飯

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 延三台北橋頭魯肉飯 說：

老闆會問要肉要肥還是瘦的，像我就超愛吃偏肥的～焢肉肥潤，幾乎入口即化的美味，真的可以給他90分了！好吃～加上我不愛的花生粉和酸菜XD排隊也值得，平常不愛吃花生粉忘記先說，但還是好吃喔！



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延三台北橋頭魯肉飯

地址：台北市大同區延平北路三段24號

電話： 0921-358-873

完整介紹由部落客「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島分享：台北市大同區每次經過都大排長龍的滷肉飯刈包，評價高、生意超好！老闆客氣大家都甘願排隊



▲▼延三夜市必吃刈包：延三台北橋頭魯肉飯，一開店就在排隊 /陳小可的吃喝玩樂 提供、WalkerLand窩客島整理





公館人氣排隊刈包：藍家割包

部落客 布咕布咕 造訪 藍家割包 說：

一口咬下，不論是肥還是瘦都入口即化，幾乎跟刈包皮融為一體，非常的柔軟，沒有一絲絲的突兀感，軟軟綿綿鬆鬆，甜甜之中帶有鹹香味，表現非常的出色，就連刈包皮，也非常的好入口。



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藍家割包

地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號

電話：02-2368-2060

完整介紹由部落客「布咕布咕」於窩客島分享：台北美食】藍家割包｜公館必吃美食之一！排隊人潮幾乎沒停過



▲▼公館人氣排隊刈包：藍家割包，爌肉可選肥瘦肉或半肥半瘦/布咕布咕 提供、WalkerLand窩客島整理





松江南京站刈包宵夜也能吃：福刈包

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 福刈包 說：

料多到快炸開的傳統刈包，中間夾入香噴噴的半肥半瘦控肉，還有福源花生粉、酸菜及香菜等佐料，香軟帶點Q度的刈包包子，不會太硬或濕濕軟軟，濃郁肉香與花生粉香氣融合恰好，入口即化的滋味讓人意猶未盡!



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福刈包

地址：台北市中山區長安東路一段53巷16號

電話：0900-210-701

完整介紹由部落客「肉依小姐吃什麼」於窩客島分享：【台北美食】福刈包｜深夜限定的復古文青風刈包，香噴噴控肉入口邪惡指數爆表! - 肉依小姐吃什麼



▲▼松江南京站刈包宵夜也能吃：福刈包，營業時間到凌晨1點 /肉依小姐吃什麼 提供、WalkerLand窩客島整理

