台北小吃推薦【延三夜市滷肉飯刈包】，延三夜市美食小吃超多，但這攤掛包每次營業時間到就大排長龍，看到還不一定能吃到，除非有耐心加入排隊，但老闆態度客氣，加上掛包好吃，網路評價很高的大橋頭美食推薦，搜尋地標顯示台北橋頭魯肉飯就是這攤喔！

延三夜市美食 台北橋頭魯肉飯 位置

延三夜市滷肉飯刈包GOOGLE地標顯示“台北橋頭滷肉飯”，攤位就在鵝肉店前面，看到大排隊的陣容就是掛包攤位啦～

台北橋頭滷肉飯

地址：台北市大同區延平北路三段24號

營業時間：18:15–23:00（週二、三休息）

電話： 0921 358 873

食記：【台北美食】延三夜市滷肉飯刈包，大橋頭站排隊美食推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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延三夜市美食 台北橋頭魯肉飯 菜單

延三夜市滷肉飯刈包價錢

招牌是滷肉飯和刈包，其他還有焢肉飯、小肚湯、四神湯和綜合湯。

延三夜市美食 台北橋頭魯肉飯 評價

老闆和老闆娘分工合作，對這攤最深刻的印象就是每次來都很忙，但老闆態度都非常客氣，這點超加分啊！他們看我拿手機拍照還會放慢動作，超級可愛＋親切，我覺得他們有一天一定會得獎。

地標是魯肉飯，但最多人來買的就是刈包，上次來還有人一口氣買了20個，害我等一下下。

很多人買便當，配料都差不多，攤位旁邊有幾張桌椅可以內用。

在後面夾料的老闆也很客氣，這態度真的讓人佩服啊！難怪網路評價非常高

四神湯 55元

大骨湯頭甘甜濃郁，小腸處理的很棒，口感軟Ｑ、沒有腥味，之前來喝覺得普通，這次來覺得更好喝了！

刈包 50元

點餐時，老闆會問要肉要肥還是瘦的，像我就超愛吃偏肥的～

焢肉肥潤，幾乎入口即化的美味，真的可以給他90分了！好吃～加上我不愛的花生粉和酸菜XD排隊也值得，平常不愛吃花生粉忘記先說，但還是好吃喔！

捷運大橋頭站美食

蔘源藥頭排骨

地址：台北市大同區延平北路三段32號

電話：無

捷運站：大橋頭站

營業時間：17:30–23:00(週日、週一固定公休，其它休息時間看粉絲團公告，如果賣完也會提早打烊。)

食記：【台北美食】蔘源藥頭排骨（大橋頭延三夜市），好吃滷肉飯推薦！

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食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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