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台北市大同區每次經過都大排長龍的滷肉飯刈包，評價高、生意超好！老闆客氣大家都甘願排隊

2024-01-12 00:40:10 陳小可的吃喝玩樂 人氣：234
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：712篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：延三夜市 台北橋頭割包、四神湯、滷肉飯
phone09-21-358-873
place台北市大同區延平北路三段24號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北小吃推薦【延三夜市滷肉飯刈包】，延三夜市美食小吃超多，但這攤掛包每次營業時間到就大排長龍，看到還不一定能吃到，除非有耐心加入排隊，但老闆態度客氣，加上掛包好吃，網路評價很高的大橋頭美食推薦，搜尋地標顯示台北橋頭魯肉飯就是這攤喔！

延三夜市美食 台北橋頭魯肉飯 位置

延三夜市滷肉飯刈包GOOGLE地標顯示“台北橋頭滷肉飯”，攤位就在鵝肉店前面，看到大排隊的陣容就是掛包攤位啦～

台北橋頭滷肉飯
地址：台北市大同區延平北路三段24號
營業時間：18:15–23:00（週二、三休息）
電話： 0921 358 873
食記：【台北美食】延三夜市滷肉飯刈包，大橋頭站排隊美食推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

延三夜市美食 台北橋頭魯肉飯 菜單

延三夜市滷肉飯刈包價錢
招牌是滷肉飯和刈包，其他還有焢肉飯、小肚湯、四神湯和綜合湯。

延三夜市美食 台北橋頭魯肉飯 評價

老闆和老闆娘分工合作，對這攤最深刻的印象就是每次來都很忙，但老闆態度都非常客氣，這點超加分啊！他們看我拿手機拍照還會放慢動作，超級可愛＋親切，我覺得他們有一天一定會得獎。

地標是魯肉飯，但最多人來買的就是刈包，上次來還有人一口氣買了20個，害我等一下下。

很多人買便當，配料都差不多，攤位旁邊有幾張桌椅可以內用。

在後面夾料的老闆也很客氣，這態度真的讓人佩服啊！難怪網路評價非常高

四神湯 55元

大骨湯頭甘甜濃郁，小腸處理的很棒，口感軟Ｑ、沒有腥味，之前來喝覺得普通，這次來覺得更好喝了！

刈包 50元

點餐時，老闆會問要肉要肥還是瘦的，像我就超愛吃偏肥的～
焢肉肥潤，幾乎入口即化的美味，真的可以給他90分了！好吃～加上我不愛的花生粉和酸菜XD排隊也值得，平常不愛吃花生粉忘記先說，但還是好吃喔！

捷運大橋頭站美食

蔘源藥頭排骨
地址：台北市大同區延平北路三段32號
電話：無
捷運站：大橋頭站
營業時間：17:30–23:00(週日、週一固定公休，其它休息時間看粉絲團公告，如果賣完也會提早打烊。)
食記：【台北美食】蔘源藥頭排骨（大橋頭延三夜市），好吃滷肉飯推薦！


台北宵夜：台北橋筒仔米糕～凌晨營業的深夜小吃！消夜早餐都能吃到
大橋頭延三夜市”現做蒸餃，形狀特別的蒸餃，台北宵夜

台北延三夜市美食：捷運大橋頭站延三夜市汕頭原汁牛肉麵.紅燒牛肉麵 		高麗菜飯、原汁排骨湯。捷運大橋頭站，延三夜市/延平北路無名小吃店
一年四季生意都很好，觀光客必吃！大橋頭站燒麻糬，祥記純糖麻糬
【台北美食】延三夜市滷肉飯刈包，大橋頭站排隊美食推薦

台北美食：妙口四神湯 肉包專賣店～迪化街人氣小吃！可以宅配
台北火鍋：吃吃等石頭沙茶火鍋，阿基師女兒開的石頭火鍋（寧夏夜市、迪化街）

【台北大稻埕咖啡館】福來許Fleisch咖啡館，台北迪化街餐廳，蛋糕、咖啡、餐點，不限時、部份座位有插座。 		 

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
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使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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