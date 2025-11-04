嵨開安旅首亮相！福泰飯店集團旅展推出2499聯合住宿券限時優惠，入住全台飯店。

2025年ITF台北國際旅展即將於11月7日盛大展開。福泰飯店集團今年以「福泰同遊，精彩相遇」為主題強勢登場。串聯旗下包含「福泰商務飯店」、「山形閣」、「桔子商旅」等多個品牌。瞄準國內外旅客商機。於南港展覽館一館4樓「M2713攤位」推出多款超值票券。展現其從都會商務到休閒度假的多元旅宿風格。



▲嵨開安旅預計於2026年1月正式開幕，全房採用綠建材與環保材質打造，並以沉穩低彩度的大地色系設計，在繁華的東區中營造出回歸自然的靜謐氛圍。圖為嵨岳標準客房。（圖/嵨開安旅提供）

旅展必搶「聯合住宿券」 2499元暢玩全台

鎖定精打細算的旅客，福泰飯店集團推出最受歡迎的「福泰集團聯合住宿券」，單張售價僅NT$2,499。這張券的最大優勢在於高彈性，持券即可自由選擇入住全台7間飯店，包含福泰商務飯店、福泰翡翠灣渡假飯店，以及桔子商旅等。無論是想到北海岸欣賞海景，或是在城市中進行輕旅行，都能滿足各式旅遊需求。

宜蘭山形閣「粉紅假期」 6699元享一泊二食

若尋求更精緻的度假體驗，集團旗下位於宜蘭礁溪的「山形閣」絕對是首選，此次旅展限定推出「粉紅假期一泊二食住宿券」優惠價NT$6,699，入住不僅可眺望龜山島與蘭陽平原的絕美景致，享受視覺的療癒。方案更包含知名的「山友拉麵」櫻映炙蝦鹽麴拉麵，搭配來自日本山形縣，以紫米釀造的「一刻薔薇氣泡酒」，粉紅色的酒體為假期增添了浪漫氛圍。

福泰跨足身心靈 打造全新品牌「嵨開安旅」

隨著健康旅遊與永續生活成為全球趨勢，福泰飯店集團也宣布重大策略佈局。正式跨足「身心靈療癒」的國際新興市場。預計於2026年1月推出全新自創品牌「嵨開安旅」（Hotel Uketamo），品牌精神源自日本山形修驗道的「Uketamo」意指接納一切，展現深度療癒的核心價值。

城市中的療癒山林 「嵨開安旅」瑜伽體驗

「嵨開安旅」以「城市裡的一座山」為設計概念，飯店內特別引進來自尼泊爾的AVATA Wellness瑜伽自癒中心，專注於提供深度的自癒體驗。為了營造靜謐空間，館內建置了可淨化空氣的離子系統、天然礦物濾水設備，以及充滿蟲鳴鳥語的聲景系統，讓賓客在繁忙都市中也能徹底放鬆身心。旅展期間搶先推出「開幕限定・Avata早安瑜伽」主題住宿專案，單人入住NT$6,999，包含Bliss & Bone早餐乙客與尼泊爾Avata瑜伽課程乙堂，若與朋友同行，每加一人僅需加價NT$1,000。



▲福泰飯店集團全新自創品牌──嵨開安旅（Hotel Uketamo），引入來自尼泊爾的AVATA Wellness瑜伽自癒中心，有瑜伽、頌缽、冥想等課程。（圖/嵨開安旅提供）

汐止福泰餐券優惠 旅展線上同步開賣

除了豐富的住宿券，汐止福泰飯店也推出「餐飲抵用券」，適用於館內The Café及中餐廳福滿樓，每組售價NT10,000。內含NT500面額共20張。凡購買一組即加贈3張、非常划算。福泰飯店集團表示，為響應永續環保，所有票券於11月1日至11月30日期間，均採線上販售。



▲汐止福泰飯店「餐飲抵用券」，適用於1樓The Café、3樓福滿樓餐廳，每組NT$10,000（NT$500面額，共20張），凡購買一組即加贈3張。另售有福泰犇騰牛肉麵餐券，單張一客NT$899，購買10張即加贈1張。（圖/汐止福泰飯店提供）





2025 ITF台北國際旅展「福泰同遊 精彩相遇」

活動時間： 2025年11月7日至11月10日

活動內容：

・推出「福泰集團聯合住宿券」每張NT$2,499，可自由選擇全台7間飯店入住。

・「山形閣粉紅假期一泊二食券」優惠價NT$6,699，享用山友拉麵與薔薇氣泡酒。

・汐止福泰飯店「餐飲抵用券」每組NT$10,000（20張NT$500面額）加贈3張。

・全新品牌《嵨開安旅》搶先亮相，並預告2026年1月開幕。

・現場互動牆可編織「旅行心境圖」，另舉辦VIP限定「福泰故事站」活動。

・11月1日至11月30日期間票券線上販售。 訂位（店家）



住宿券線上購買網站：https://lihi.cc/oNWKx

