煙波線上旅展開跑！八館任選、九大餐廳63折起，住宿券2900元起限時12天開搶。

煙波國際觀光集團再度於秋季掀起旅宿熱潮，搶先推出限時12天的線上旅展，從11月3日上午10點至11月14日中午12點止，釋出全台八大館聯合住宿券與九大人氣餐廳餐券優惠，最低只要63折起即可入手。無論是想規劃冬季泡湯假期、家庭出遊或年末聚餐，都能用最划算的價格暢玩全台，享受質感旅宿與饗食體驗。



八館聯合住宿券開賣 最低單張只要2900元

本次旅展最大亮點為「八館聯合住宿券」，每張僅2900元，即可自由選擇入住煙波旗下新竹湖濱館、台南館、宜蘭館、花時間宜蘭傳藝、蘇澳四季雙泉館、花蓮館、花蓮太魯閣沁海館及花蓮太魯閣山闊館等八家飯店。凡購買20張再加贈1張，總價58,000元，平均單張僅2762元。無論雙人輕旅行或親子出遊都能輕鬆規劃，成為企業獎勵旅遊與假期住宿首選。



花蓮太魯閣雙館搶眼 山海景房限時15折起

喜愛自然山海景的旅客，今年可鎖定花蓮太魯閣山闊館與沁海館。山闊館以低調奢華風格與壯麗山海景聞名，平日使用1張住宿券再加價2000元，即可入住原價30,800元的「行政雅緻和洋海景家庭房」，含4客早餐，折扣直逼15折起。沁海館則主打「行政豪華海景一大床」，平日加價1700元即可雙人入住，享受太平洋無敵海景與豐盛早餐，成為秋冬旅展最受矚目的住宿方案。



宜蘭傳藝×蘇澳溫泉館 文化工藝與雙泉泡湯一次滿足

想兼顧文化體驗與泡湯享受的旅人，推薦入住花時間宜蘭傳藝或蘇澳四季雙泉館。宜蘭傳藝館位於傳藝園區內，平日加價300元即可入住「豪華一大床」，含2客早餐並可不限次暢遊園區；蘇澳四季雙泉館為全台唯一擁有冷泉與溫泉的飯店，平日加價1300元入住「景觀山景一大床」，享受雙泉療癒能量與早晨美饌，成為秋冬泡湯首選。



小資與親子旅人首選 花蓮、宜蘭、台南館免加價超高CP

若想用最划算價格體驗城市旅宿，花蓮館、宜蘭館與台南館均可平日免加價入住，含雙人自助早餐。花蓮館提供「豪華一大床」、宜蘭館與台南館則提供「豪華兩小床」或「尊榮一大床」房型，交通便利且鄰近在地美食，無論情侶出遊或家庭假期都十分合適。

新竹湖濱館卡樂次元加碼 親子度假玩樂全包

寒假出遊首推新竹湖濱館，平日使用1張住宿券加價1700元可入住「經典家庭房」含4客早餐，並可免費使用2300坪卡樂次元主題樂園。另加價500元即可升等「豪華家庭房」，小孩還能參加唱跳繪卡樂及星球探險活動，是最受家庭歡迎的度假選擇。

九大餐廳同步開賣 最低63折起吃遍全台

除了住宿優惠，煙波旗下九大人氣餐廳也推出餐券回饋，優惠自即日起至2026年6月30日止。

新竹都會館「經典牛排館」平假日晚餐沙拉吧券5張1組，原價63折優惠價2,495元；平日晚餐商業套餐券10送1組合7,500元，每張主餐可選炙燒美國牛排、海陸雙饗或爐烤鮮魚，靈活又超值。



台南館「食東西自助餐廳」與「隱糧無國界料理」則推出多種組合券，平假日早午餐券6張1組3,294元起，買12張再贈平日券1張，最低71折；自助晚餐券6張5,214元起，買12張再贈早午餐券，每組最低79折。活動期間單筆購買滿5萬元，加贈平日雙人住宿券含早餐，優惠再升級。





東台灣分館同步推出雙人套票 吃住一次搞定

花蓮、宜蘭及蘇澳館同步推出「雙人早午餐券＋雙人分饗晚餐券」套票，每套1,998元享66折優惠。餐券可彈性分開使用，平日適用多館餐廳，假日僅需加價100至300元即可升等享用，兩張晚餐券還能合併兌換四人饗宴，適合情侶與家庭共饗東台灣美味時光。





煙波國際觀光集團秋季線上旅展

活動時間：2025年11月3日10:00 至 11月14日12:00（共12天）

活動內容：

「八館聯合住宿券」每張2900元，可任選入住新竹湖濱館、台南館、宜蘭館、花時間宜蘭傳藝、蘇澳四季雙泉館、花蓮館、花蓮太魯閣沁海館、花蓮太魯閣山闊館等八家飯店。

購買20張再贈1張，優惠價58,000元，平均單張僅2762元。

花蓮太魯閣山闊館平日加價2000元可入住原價30,800元的行政雅緻和洋海景家庭房，含4客早餐。

花蓮太魯閣沁海館平日加價1700元可入住行政豪華海景一大床，含早餐2客。

宜蘭傳藝館加價300元可入住豪華一大床房型，含早餐並可暢遊園區。

蘇澳四季雙泉館加價1300元可入住景觀山景房，享冷泉與溫泉雙湯體驗。

花蓮館、宜蘭館、台南館平日免加價入住含早餐，交通便利。

新竹湖濱館平日加價1700元入住經典家庭房含4客早餐，再加價500元升等豪華家庭房，含卡樂次元主題樂園體驗。

煙波旗下9大餐廳餐券63折起，使用期限至2026年6月30日

新竹都會館「經典牛排館」沙拉吧券5張1組，63折優惠2,495元。

平日晚餐套餐券10送1組合7,500元。

台南館「食東西自助餐廳」「隱糧無國界料理」餐券最低71折起，滿5萬元再贈平日住宿券。

東台灣分館推出「雙人早午餐＋晚餐套票」，每套1,998元享66折優惠，可分開使用。

煙波國際觀光集團官網： https://www.lakeshore.com.tw

客服專線：03-520-3181

接下來還有更多飯店旅展優惠與年末住房方案，想搶好康別錯過接續整理

推薦閱讀：吃到飽第二人111元起！台北萬豪酒店雙11優惠限時15天，下殺54折爽吃海鮮甜點。

推薦閱讀：易遊網折扣放大節登場！999元日韓機票、五星飯店99元起 普發一萬加碼300萬折扣碼限時搶。

推薦閱讀：雙11旅遊優惠來了！KKday ITF台北國際旅展推出買一送一、飯店5折、迷你團折2千超狂回饋。