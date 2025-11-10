小鹿文娛雙11限時優惠！期間限定連住兩晚再抽住宿券，國旅也可以有CP值。

隨著政府普發現金政策的落實 ，以及雙11購物節的消費熱潮 ，臺灣旅遊市場預計將迎來一波顯著的迎冬高峰 。越來越多的民眾選擇將預算從單純的購物轉移，更傾向於透過實際的旅行體驗來放鬆身心 ，為生活補充能量。看準這波趨勢，致力於翻玩旅宿空間的「小鹿文娛」集團 ，也順勢推出了「普發金歡喜 × 雙11加碼抽好禮」的限時活動 ，邀請旅客一同規劃一場暖心的冬季療癒旅程 。

▲「普發金X雙11」優惠！官網預訂臺中「高美燈塔園區」連住兩晚享95折再抽住宿券

小鹿文娛雙11優惠，連住兩晚享95折

此次「普發金歡喜 × 雙11加碼抽好禮」活動期間自2025年11月11日一路持續至2026年2月28日 。旅客只要在活動期間內，透過小鹿文娛集團官方網站預訂 ，選擇臺中、臺南、花蓮與墾丁的指定館別 ，連續住宿兩晚並在結帳時輸入優惠代碼「HAPPY」 ，即可立即享有不分平假日的95折優惠 。

▲「普發金X雙11」優惠！官網預訂墾丁「小迷鹿」連住兩晚享95折再抽住宿券

聖誕跨年寒假皆適用，再抽千元環島住宿券

小鹿文娛強調，這次的折扣碼優惠涵蓋了平日、假日及國定假日 ，意味著旅客無論是規劃聖誕跨年出遊、寒假親子旅行，甚至是農曆過年返鄉團聚的住宿需求 ，都能彈性使用此優惠 。更吸引人的是，凡是使用該優惠完成入住的旅客，還能額外獲得「千元環島住宿券」的抽獎資格 ，共將抽出20個名額 。中獎者將可利用這張住宿券，自由安排未來的環島行程，體驗小鹿文娛在全臺不同城市的特色旅店 。

▲「普發金X雙11」優惠！官網預訂「路境行旅 臺南西門館」連住兩晚享95折再抽住宿券

臺中高美燈塔到臺南花蓮，特色住宿多元選

本次活動網羅了小鹿文娛旗下多家極具特色的旅宿 。包含緊鄰臺中高美濕地的「高美燈塔園區」，旅客可在此靜賞潮汐與自然風光 。若想感受古都魅力，位於臺南的「路徒行旅 臺南成大館」與「路境行旅 臺南西門館」 ，分別毗鄰成大商圈及國華街美食聚落，適合漫步巷弄探索道地小吃 。

▲「普發金X雙11」優惠！官網預訂「路徒行旅 花蓮東大館」連住兩晚享95折再抽住宿券





花蓮墾丁住宿推薦，寵物友善包層度假

在東臺灣，花蓮地區更是有多達六間館別參與活動 ，包括「路徒行旅 花蓮東大館」、「路境行旅 花蓮大同館」、「路境行旅 花蓮文化館」、「路境行旅 花蓮站前館」、「一起一起 花蓮中山館」及「偵探寓所 花蓮林森所」 ，無論是想眺望山海或漫遊市區，都能找到合適的舒心步調 。而位於國境之南的墾丁「小迷鹿」，更提供寵物友善住宿 ，適合親朋好友包層度假，盡情享受南國的自在時光 。

▲「普發金X雙11」優惠！官網預訂「路境行旅 花蓮文化館」連住兩晚享95折再抽住宿券

小鹿文娛「普發金歡喜 × 雙11加碼抽好禮」

活動時間： 2025/11/11～2026/02/28（平日、假日與國定假日皆適用）

活動內容： 於官網預訂指定館別連住2晚並輸入優惠碼【HAPPY】，可享95折優惠；完成入住後再抽「千元環島住宿券」，共20名。

訂位(店家)資訊： 台中、台南、花蓮、墾丁館別皆適用（不含回然慢時旅居、上海102民宿、小迷鹿艾米會館）

官方網站：www.fawn-group.com





想看更多雙11優惠？這些超值訊息也不能錯過

推薦閱讀：第二人1111元海鮮Buffet吃到飽！六福萬怡敘日全日雙11優惠干貝與雪蟹吃到飽。

推薦閱讀：Threads狂推 比現煮還強！虎留香新品「醋香麻醬拌粉」開箱，雙11優惠抽Marshall音響。

推薦閱讀：繼光香香雞買一送一！3大繼光香香雞雙11優惠，連續10天吃爆。