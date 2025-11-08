Threads狂推 比現煮還強！虎留香新品「醋香麻醬拌粉」開箱，雙11優惠抽Marshall音響。

台灣泡麵市場競爭激烈，主打懶人美食與香氣層次的「虎留香」再度出擊。繼「酸菜魚粉」在萊爾富熱銷近10萬碗後，品牌於今秋推出全新「醋香麻醬拌粉」，以白醋清香融合濃郁芝麻香，打造酸香解膩又滑順回甘的風味，成為天氣轉涼時的療癒新選擇。只需3分鐘沖泡即可上桌，讓人隨時在家享受一碗熱騰騰的幸福滋味。



▲虎留香現煮螺螄粉系列於 Uber Eats 與 foodpanda 雙北地區獨家販售，主打肥牛、梅花豬與海味多款主料，加料豐富、湯頭濃郁，熱騰騰上桌最暖胃

虎留香新品「醋香麻醬拌粉」 挑戰麻醬麵清爽定義

這款全新的「醋香麻醬拌粉」主打「吃不膩的麻醬拌粉」 ，企圖顛覆傳統麻醬麵容易帶來的厚重與油膩印象。虎留香的研發核心在於打造「三重香氣饗宴」，首先是使用台灣白醋提味，帶來清香並解除膩感 ；其次是嚴選研磨芝麻醬，確保口感的濃郁滑順 ；最後則以溫潤不嗆喉的辣油香作為點綴 。這種「麻醬也能清爽回甘」的風味設計 ，加上僅需沖泡5分鐘即可上桌的方便性 ，使其迅速成為秋冬懶人料理或宵夜時段的新寵 。



▲虎留香「醋香麻醬拌粉」採沖泡即食設計，只要五分鐘即可上桌，香氣濃郁、口感Q彈，是秋冬的宵夜小確幸首選

不只沖泡即食 虎留香外送「現煮螺螄粉」同步開賣

虎留香的企圖心不僅止於即食泡麵市場，品牌也同步深入布局外送領域，在Uber Eats與foodpanda兩大平台上獨家販售「虎留香正宗螺螄粉」的現煮料理系列 。這系列強調採用慢火熬煮的濃郁湯頭 ，並提供肥牛、梅花豬或海鮮等多樣化的主料選擇 。配料也毫不馬虎，包含使用台灣米製作的米線、酸筍、炸腐皮、花生與鳥蛋等豐富配料 。品牌更貼心提供辣醋包分裝，讓消費者能依據個人口味自由調整酸辣度 ，目前服務範圍已涵蓋台北地區 。



▲秋冬天氣轉涼，虎留香「醋香麻醬拌粉」以白醋清香結合濃醇芝麻香氣，成為暖心又暖胃的療癒新選擇





搶攻雙11優惠 虎留香推滿額抽Marshall音響

為了慶祝新品上市並迎戰雙11購物節，虎留香也祭出了限時優惠活動 。根據品牌資訊，自11月5日至11月13日期間 ，於品牌官方網站（yummytiger.com）全館消費，即可獲得Marshall音響的抽獎機會 。此外，活動還包含「天天瘋搶滿1元送螺獅粉」、「全館狂降11元起」以及「超值組合6折起」等多項促銷 ，顯然希望結合社群討論聲量與通路的實際熱度，在秋冬即食市場再創一波話題高峰 。



▲虎留香「醋香麻醬拌粉」內含Q彈粉體、芝麻醬、辣油與特調白醋包，融合「白醋香、麻醬香、辣油香」三重層次，酸香解膩、濃郁不膩口





虎留香雙11限時購物節

活動時間： 2025年11月5日至11月13日

活動內容： 全館消費抽Marshall音響 天天滿1元送螺螄粉 全館降價$11元起 超值組合6折起

虎留香品牌官網：yummytiger.com

