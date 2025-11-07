濃奶系泡芙！樂天小熊餅「北海道牛奶風味」新口味，7-11限時任選2件55元。

日本人氣零食品牌 LOTTE 樂天製菓再度引爆話題，這次以北海道直送的濃醇乳香為靈感，推出全新「樂天小熊餅 北海道牛奶風味」。嚴選北海道乳源打造香甜不膩的內餡，結合酥脆餅皮，呈現入口即化的滑順層次。同步推出三款限定表情包裝：「Say Hi小熊」、「讚讚小熊」、「愛心小熊」，滿足收藏控的療癒慾望。新品自11月5日起在全台7-11、量販通路及超市登場，並祭出限時優惠「任選2件55元」，邀粉絲一起享受甜蜜奶香時光。

▲LOTTE樂天小熊餅推出「北海道牛奶風味」三款限定樂天小熊表情包裝：「Say Hi小熊」、「讚讚小熊」、「愛心小熊」（由左至右），等粉絲來收集。



北海道牛奶風味登場 香滑濃郁療癒滿點

「北海道牛奶風味」以高品質乳源為核心，內餡香濃滑順、甜度適中，讓人一口咬下即可感受奶香在口中化開的柔滑香氣，宛如置身北海道牧場。外層酥脆餅乾體搭配可愛的樂天小熊造型，讓每一口都成為療癒的片刻。三款限定包裝更成為收藏亮點，網友直呼「可愛到不忍拆封！」，不論作為午後點心、辦公室補給或深夜小確幸，都能讓味蕾與心情瞬間升溫。

▲樂天小熊餅「北海道牛奶風味」療癒登場，濃醇奶香帶來甜蜜零食時光





社群瘋傳「一餅三吃」創意吃法 冰冰吃、熱熱吃都好吃

新品上市後，年輕族群紛紛在社群分享創意吃法，「一餅三吃」成為熱門話題。有網友實測冷藏後餅乾更酥、內餡冰涼滑順，像極了「冰淇淋餅乾」；也有網友將小熊餅加熱，內餡化開如「熔岩流沙包」，香氣濃郁又療癒；甚至還有人將它放入熱可可中享用，奶香融合可可香，變成冬日午後最溫暖的甜點。多樣吃法迅速洗版 Instagram，讓經典零食再度掀起風潮。

▲網友熱情開箱分享樂天小熊餅「北海道牛奶風味」獨家創意吃法，「一餅三吃」成為社群熱門討論話題



7-11限時優惠開跑 全系列口味任選2件55元

「樂天小熊餅 北海道牛奶風味（37g）」售價NT$39，即日起全台7-11、全聯與各大量販通路陸續上架。11月5日至11月25日期間，7-11推出限時優惠「任選2件55元」，除了北海道牛奶風味外，還可同時入手草莓、巧克力、濃黑巧克力等經典口味。三款限定包裝隨機出貨，收藏控與奶香控都能一次滿足，體驗來自北海道的濃醇幸福。

▲樂天小熊餅全系列口味(37g)！即日起至 1125，7-11 限時優惠「任選兩件55元」甜蜜開跑





樂天小熊餅「北海道牛奶風味」上市限時優惠

活動時間： 2025年11月5日至2025年11月25日

活動內容： 全系列37g商品任選2件55元，包含北海道牛奶風味、巧克力、草莓、濃黑巧克力等多種口味，另有三款限定包裝「Say Hi小熊」、「讚讚小熊」、「愛心小熊」隨機出貨。





