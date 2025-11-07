貳樓免費吃早午餐！11月平日「18歲倍數」享18% OFF，擲骰仔挑戰整單免費。

台灣人熱愛早午餐，而提到美式早午餐的經典品牌，許多人腦中第一個浮現的便是「貳樓」。從一張餐桌開始，貳樓陪伴了無數人的聚會時光 ，今年11月，這個深受喜愛的品牌迎來了第18個生日 。為了慶祝「轉大人」的18歲，貳樓特別將台灣人熟悉的「擲骰仔」文化搬上餐桌 ，推出一場充滿在地人情味與歡樂氣氛的週年慶挑戰 ，邀請大家一起來「擲出好運、呷好日子」 。



▲貳樓18週年慶「擲骰仔」挑戰，揪18歲倍數享18% OFF，再拚整單免費





貳樓18歲啦，年齡是18的倍數享18% OFF優惠

貳樓的18週年慶活動靈感來自台灣的熱鬧聚會文化 ，無論是夜市還是過年圍爐，「擲骰仔」總能瞬間炒熱氣氛 。貳樓希望將這份屬於台灣的快樂，在每張餐桌上延續 。自11月10日起至11月28日的平日內用時段 ，只要兩人（含）以上同行 ，當桌有朋友的證件年齡是18歲的倍數，即18歲、36歲、54歲、72歲、90歲或108歲 ，全桌就能立即享有「整單18% OFF」的折扣優惠 。

挑戰18骰仔，貳樓加碼整單免費大挑戰

優惠不僅如此，貳樓更希望大家都能玩得盡興 。只要符合前述18% OFF優惠資格的該桌客人 ，就能獲得一次現場加碼「十八骰仔挑戰」的機會 。每桌可推派一人挑戰，只要現場擲出的三顆骰子點數總和剛好為「18」 ，貳樓便霸氣宣布「整單免費」 ，當次消費由貳樓直接請客，讓聚餐的歡樂氣氛達到最高點。

貳樓優惠限制，挑戰前必看注意事項

想要參加挑戰的朋友需要注意幾項規則，本活動限定於2025年11月10日至11月28日的平日內用 ，且需兩人以上同行 。想使用優惠的民眾，記得要在入座時就主動告知服務人員 ，並出示有效證件（如身分證、健保卡等）以確認年齡 。每桌僅限參加一次挑戰，無法拆桌 。此外，雖然餐點有折扣或免費，但服務費仍需以原價10%計算 ，且此優惠不能與其他活動併用 。

貳樓走過18個年頭，從一間餐廳發展成連鎖早午餐品牌，始終強調人與人之間的情感連結 。這次18週年慶，不僅是用折扣回饋顧客，更是藉由「擲骰仔」這個簡單的遊戲，向台灣在地文化致敬 ，並邀請大家在餐桌上重新感受那份最純粹的熱情與人情味 。快找出身邊年齡符合18倍數的朋友，一起去貳樓挑戰好運吧。



▲貳樓慶祝18歲生日，掀起台味骰仔熱潮，骰出18點整單免費請你吃





貳樓18週年慶「十八骰仔挑戰」

活動時間： 2025/11/10（一）至11/28（五）平日限定

活動內容：

・活動1：凡兩人以上同行，其中一人年齡為18的倍數（18、36、54、72、90、108歲），出示證件即可享整桌18%OFF。

・活動2：符合資格者可參加「十八骰仔挑戰」，擲出三顆骰子點數總和為18，即可整單免費。 訂位（店家）



貳樓全台門店皆適用，建議至各店電話或線上平台預約，活動限平日內用，貳樓保有最終解釋權。

