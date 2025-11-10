第二人1111元海鮮Buffet吃到飽！六福萬怡敘日全日雙11優惠干貝與雪蟹吃到飽。

雙11購物節大戰打得火熱，不過對於許多饕客來說，搶購重點不是3C家電，而是如何用最划算的價格，享受一頓豐盛的星級飯店Buffet。位於南港四鐵共構黃金地段的台北六福萬怡酒店，旗下人氣「敘日全日餐廳」看準這波熱潮，即日起至11月30日止，重磅推出「雙十一快閃特惠」活動，向海鮮控下戰帖，端出超值優惠搶客 。

▲敘日全日餐廳推出辛香辣椒螃蟹，以多層次香辣風味搭配肥美蟹肉，辣香濃郁、鮮甜飽滿。(圖/六福旅遊集團提供)



雙11限定優惠 兩人同行第二位千元出頭

這次敘日餐廳的優惠誠意十足，活動期間的午、晚餐時段，消費者只要出示官方指定的優惠券畫面，就能立即享有折扣 。平日時段雙人同行，第二位僅需1111元，更佛心的是，這1111元還「免收10%服務費」 。若是選擇假日前往大快朵頤，雙人同行的第二位則是1411元，同樣享受免服務費待遇 。對於喜愛飯店自助餐的民眾而言，這無疑是年底前犒賞自己的一大福音。



饕客必衝海鮮檯 生食級干貝、南極雪蟹無限暢享

價格划算，菜色更不能馬虎。敘日全日餐廳本季集結多款當令海鮮，打造豐盛的秋冬海味盛宴 。其中最吸引人、被視為Buffet「必吃回本」指標的「生食級干貝柱」與「南極雪蟹」，在活動期間的平假日都是無限量供應 。光是這兩樣頂級食材，就足以讓海鮮愛好者感到值回票價。此外，還有「蠔皇鮮蔬鮑魚」、「義式香料水煮魚」等特色料理，展現星級飯店的精湛廚藝 。

▲現煎干貝搭胭脂蝦，以香煎手法鎖住海味精華，外酥內嫩、鮮香飽滿。(圖/六福旅遊集團提供)





假日限定升級 爆卵香箱蟹、威靈頓鮭魚登場

如果選擇假日用餐，菜色將再度豪華升級。敘日特別加碼推出「爆卵香箱蟹」、「蒜香蒸牡蠣」與「甜蝦鮭魚卵手捲」等假日限定美饌 。此外，自11月21日起，餐檯還會加碼獻上工序繁複的「威靈頓香草烤鮭魚」，提供多層次的豐富口感 。其他特色料理如「辛香辣椒螃蟹」 ，以及湯頭溫潤暖胃的「金湯酸菜鮮魚鍋」，都是本季不可錯過的亮點 。

錯過快閃別擔心 線上旅展美食券彈性更大

萬一來不及在11月底前使用快閃優惠，六福萬怡酒店的線上旅展也同步開跑到11月16日 。其中「美食周遊券」每套8張售價4000元，換算下來折扣最低達54折 。這套券的使用方式極具彈性，例如使用五張券可兌換敘日平日午晚餐兩客 ，六張券可換粵亮餐廳的「靚皮烤鴨三吃」 ，八張券甚至能兌換「神仙燒鵝四吃」 。無論是自己使用或年末送禮都非常合適，為消費者提供了另一種聰明聚餐的選擇 。

▲金湯酸菜鮮魚鍋以南瓜湯底融合酸菜與香料，湯頭酸香濃郁、溫潤暖胃。(圖/六福旅遊集團提供)



活動時間： 即日起至11月30日止

活動內容：

・平日雙人同行第二位優惠價NT1,111元（免服務費）

・假日雙人同行第二位優惠價NT1,411元（免服務費）

・於午餐或晚餐時段出示指定貼文優惠券即可使用

・限時優惠不得與其他優惠併用 訂位(店家)



敘日全日餐廳（台北六福萬怡酒店7樓）

電話：02-6615-6526

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號

