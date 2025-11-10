CoCo雙11優惠買一送一！草莓控必喝莓好雙果茶買一送一 咖啡全品項買一送一。

CoCo雙11優惠，買一送一喝起來！這次針對雙11來臨，CoCo都可大氣祭出兩波超值回饋。在11/11的週二咖啡日，CoCo都可職人咖啡全品項買一送一，並且在11/12好友日，CoCo推出冬季限定「莓好雙果茶」兩大杯買一送一75元就能喝，飲料控趁著這波買一送一優惠，先衝CoCo喝爆。



▲CoCo都可雙11推出咖啡日與好友日，兩天享買一送一超值優惠。

▲CoCo都可莓好雙果茶與職人咖啡，是秋冬雙重療癒快樂水。

CoCo都可雙11 職人咖啡全品買一送一

CoCo都可在11/11雙11當天，正值「週二咖啡日」優惠活動，粉絲在門市現場或透過「都可訂」線上點購，可享職人咖啡全品項同價位買一送一，每人不限杯數。活動品項包含果咖系列「西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式」，以及經典必喝「職人美式、職人拿鐵」，咀嚼系「珍珠職人拿鐵、粉角職人拿鐵」通通買一送一開喝。



▲雙11咖啡日CoCo職人咖啡全品項買一送一，兩杯75元開喝。

CoCo都可好友日 莓好雙果茶兩杯75元

除了咖啡日的超殺優惠，CoCo在11/12好友日也貼心推出冬季限定的甜蜜回饋。粉絲只要在線上平台領券預訂，即可享有「莓好雙果茶（L）」第二杯0元的優惠，75元就能喝兩杯。這款冬季限定飲品「莓好雙果茶」以草莓與酸甜蔓越莓豐富滋味，融入清新茶湯，喝得到果香與茶香，是草莓控每年必喝的CoCo期間限定飲品，這次趁著買一送一喝起來。



▲CoCo冬季莓好雙果茶買一送一，兩大杯75元甜蜜回饋。





CoCo都可 雙11 優惠活動清單

11/11 週二咖啡日 職人咖啡全品項買一送一

活動期間： 11/11

活動辦法： 臨櫃或線上購買職人咖啡系列全品項（包含西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式、職人美式、職人拿鐵、珍珠職人拿鐵、粉角職人拿鐵），享同價位（原價）買一送一優惠。





11/12 週三好友日 莓好雙果茶買一送一

活動期間： 11/12

活動辦法： 線上平台領券預訂「莓好雙果茶（L）」享第二杯 0元，兩杯只要 75元。 每人可領 2張券，限量供應。

飲料控看到飲料優惠就要喝

