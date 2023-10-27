小七咖啡買一送一攻略！近年掀起熱潮的「燕麥奶咖啡」這次在小七可以喝到升級版，7-ELEVEN即日起「燕麥奶咖啡」系列換上超人氣OATSIDE職人燕麥奶，並且針對「國際燕麥日」推出買一送一優惠，再加碼「萬聖節優惠」也有咖啡買一送一、買二送一優惠，咖啡控準時喝起來。



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來自新加坡的OATSIDE主打「濃厚系燕麥奶」，即日起與CITY CAFE合作，在7-ELEVEN的燕麥飲品系列全新換上OATSIDE燕麥奶，並且配合「國際燕麥日」，在10/27-10/29只要買「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵」或是「CITY PRIMA中杯燕麥拿鐵」，都可享有同品項買一送一優惠，燕麥控趁機開喝。





除此之外，配合萬聖節話題，在10/27-10/31於小七門市推出「CITY CAFE大杯美式咖啡」買1送1，以及4大指定品項買2送1，活動品項包含「焙烤榛果風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、珍珠奶茶、香鑽水果茶」都可以任選同品項買2送1。





在線上優惠的部分，則在「OPEN POINT行動隨時取」10/27-10/31期間推出指定組合優惠價333元，包含CITY CAFE風味飲指定熱飲/蜂蜜美式/蜂蜜拿鐵、CITY PRIMA中杯精品美式、CITY TEA香鑽水果茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，無論是喝咖啡、喝水果茶、還是喝珍奶，通通可以線上搶優惠。





7-ELEVEN OATSIDE燕麥奶咖啡優惠

活動期間：2023/10/27-10/29

活動內容：

1、門市買「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA中杯燕麥拿鐵」，享同品項買一送一。

2、CITY全系列燕麥飲品在10/31前，可享任選第二杯半價。





7-ELEVEN 萬聖節門市優惠

活動期間：2023/10/27-10/31

活動內容：

1、CITY CAFE大杯美式咖啡買1送1(冰熱可任選)

2、指定飲品同品項買2送1：

CITY CAFE焙烤榛果風味拿鐵(大冰/中熱)

CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵(大冰/中熱)

CITY PEARL珍珠奶茶(特大冰/大熱)

CITY TEA香鑽水果茶(特大冰/大熱)





7-ELEVEN 萬聖節OPEN POINT行動隨時取優惠

活動期間：2023/10/27-10/31

活動內容：推出CITY系列指定飲品整組優惠價333元：

CITY CAFE風味飲指定熱飲（9杯組）

CITY CAFE蜂蜜美式/蜂蜜拿鐵（6杯組）

CITY PRIMA中杯精品美式（6杯組）

CITY TEA香鑽水果茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅（7杯組）

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶（8杯組）



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。