麥當勞7個買一送一優惠攻略！麥當勞自10/26下午3點起推出「麥當勞APP全球版」，使用全新會員系統、全新累積點數方式，並且針對新APP上線，特別推出期間限定「大薯買一送一」等超夯品項優惠券，就連麥當勞歡樂送也有「買一送一優惠碼」，速食控手刀吃起來。



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麥當勞APP全球版即日起正式上線，無論ios、android都能搜尋「麥當勞APP」進行下載，並且重新註冊全球版麥當勞帳號，之後在麥當勞門市、得來速、歡樂送消費都能累積點數，一元累積一點，並且可以使用點數兌換「回饋券」免費吃，其中包含「蛋捲冰淇淋660點、4塊麥克鷄塊2200點、大麥克2800點」等品項可兌換。





除此之外，麥當勞APP會員每週登入可以直接免費領多張優惠券，不用拼手氣抽優惠。配合APP全新上線，麥當勞自即日起至11/19每週推出超殺「買一送一」優惠券，首週主打「大薯買一送一、中杯可口可樂買一送一」優惠券，在麥當勞門市消費時再按下「兌換」，即可獲得優惠QRcode。接下來將陸續推出「經典那堤、經典美式、金黃地瓜條、4塊麥克鷄塊」等優惠，還有快閃限時M Point兩倍送，每週都有不同優惠登場。





同時，麥當勞歡樂送自即日起至11/14同步推出「買一送一」快閃優惠，只要結帳時輸入優惠碼「FREE」，就可享有「4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)」5選1買一送一優惠，同時只要在歡樂送登入全新麥當勞APP全球版會員帳號，還可再賺M Point點數回饋，速食控一定要先跟上。





麥當勞APP全球版優惠

活動方式：每週直接發送優惠券至APP會員帳號，至門市結帳時點選「兌換」即可掃QRcode使用。

首波優惠券內容：

10/26-11/01：推出「大薯買一送一」及「中杯可口可樂買一送一」優惠券。

10/30-11/05：推出「經典那堤 (冰/熱) 買一送一」 等優惠券。

11/06-11/12：推出「金黃地瓜條買一送一」及「經典美式 (冰/熱) 買一送一」優惠券。

11/08-11/21：於麥當勞餐廳消費及歡樂送網路訂餐，同享M Point兩倍送。

11/13-11/19：推出「4塊麥克鷄塊買一送一」優惠券。



麥當勞歡樂送 買一送一優惠

活動期間：10月25日起至11月14日，或送完為止。

活動方式：使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「FREE」，即享4塊麥克鷄塊、勁辣香鷄翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買1送1

（5擇1）。





詳細活動規範及供應情形，依 麥當勞 官方公告為準。