萬聖節變裝，扮成「小美人魚」免費吃韓式料理！主打韓式豆腐鍋的「北村豆腐家」這次全新菜單以「澎湃係海味」作為主題，推出超療癒魚板串豆腐鍋、人蔘蛤蜊嫩豆腐煲、魷魚起司年糕等海系料理，配合萬聖節變裝話題，只要扮成海洋生物用餐，直接請你4道料理免費吃。



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這次北村豆腐家新品，以澎湃係海鮮作為主題，首推「釜山辣魚嫩豆腐煲」，最大亮點就是使用酥炸土魠魚塊，搭配整串韓國魚板放進豆腐鍋中。另一款超韓系口味「人蔘蛤蜊嫩豆腐煲」，則有三分之一鍋新鮮蛤蜊，滿滿海味讓豆腐鍋吃法再升級。







此外，北村豆腐家新品還有一款海味點心「香酥魷魚起司年糕」主打辣湯年糕搭配牽絲炸魷魚，讓人開動前先打卡發IG。同時針對萬聖節，推出超應景「南瓜海鮮嫩豆腐煲、南瓜鮮蔬嫩豆腐煲」，以奶香濃郁、微甜的南瓜湯頭作為主角，擄獲大人小孩的口味。





北村豆腐家 萬聖節變裝活動

呼應萬聖節的「變裝話題」，北村豆腐家在10/31萬聖節當天，推出「萬聖節變裝」限定優惠，當天只要四人同行，其中一人變裝扮成人任一「海底生物」到店消費，無論是小美人魚、海龜，只要都符合活動資格，就免費送新菜「釜山辣魚嫩豆腐煲、人蔘蛤蜊嫩豆腐煲、南瓜海鮮嫩豆腐煲、香酥魷魚起司年糕」4道菜免費吃，此外10/26-11/30用餐點心菜，就送「5折香酥魷魚起司年糕」兌換券。

活動時間：2023/10/31

活動方式：活動當日，凡四人同行，其中一人以「海底生物造型」裝扮到店消費，直接招待四份新上市料理

注意事項：每店限量10組客人，數量有限，兌換為止。

新上市海鮮料理包含：釜山辣魚嫩豆腐煲、人蔘蛤蜊嫩豆腐煲、南瓜海鮮嫩豆腐煲、香酥魷魚起司年糕。免費招待料理依當日用餐人數為準，至多四份。



北村豆腐家 5折香酥魷魚起司年糕優惠活動

活動期間：2023/10/26-2023/11/30

活動方式：活動期間，凡入店用餐點任一全新上市料理，直接贈送「5折香酥魷魚起司年糕」兌換券乙張。

注意事項：兌換券限下次使用，數量有限送完為止。



詳細活動規範及供應情形，依 北村豆腐家 官方公告為準。