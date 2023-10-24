必勝客萬聖節限定鳳爪比薩！必勝客在萬聖節再推出「搞鬼」創意口味比薩，以幽靈作為主題，設計全新「幽靈腸粉鳳爪比薩」，即日起於PK APP搶先開賣，並且在10/31萬聖節當天全台同步上市，可以搭「買一送一」優惠、會員搶先預購方式，窩客島帶你先筆記。



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必勝客萬聖節限定新品「幽靈腸粉鳳爪比薩」以港式的叉燒腸粉模擬幽靈造型，搭配煙燻去骨鳳爪模擬出斷手，不只造型驚悚，其中搭配韓式特調辣醬、特製黑醬料，以及經典的莫札瑞拉起司、薄脆餅皮，更是讓許多鐵粉好奇想挑戰全新口味。





本次必勝客新口味「幽靈腸粉鳳爪比薩」在10/31萬聖節開賣，單點優惠399元，搭配外送買大送小、外帶買大送大的優惠更划算，並且自即日起會員可以在APP搶先下單。此外，本次「幽靈腸粉鳳爪比薩」更與Podcaster「偷聽史多利」合作，掃描QRcode並且上傳打卡照，就能獨家聽到最應景鬼故事，讓人萬聖節開趴超需要。









必勝客 幽靈腸粉鳳爪比薩

上市日期：2023/10/31

售價：單點優惠399元，可搭配外送買大送小、外帶買大送大。

預購方式：PK APP會員，即日起至10/30於APP線上搶先開賣。



詳細活動規範及供應情形，依 必勝客 官方公告為準。