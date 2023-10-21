為了搶攻萬聖節吃到飽商機，台北晶華栢麗廳10/28「萬聖驚魂夜．變裝派對」除了應景布置之外，更加碼推出晚間八點後至餐廳用餐，再享買一送一優惠。同時，即日起至10月31日，館內「上庭酒廊、azie餐廳」也同步推出萬聖節限定料理，搶攻萬聖美食必拍IG網美照。
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人氣吃到飽栢麗廳，將於10/28晚間擴大舉辦萬聖節限定的「萬聖驚魂夜．變裝派對」，當晚不僅提供多達上百種餐點選擇，還特別製作了以「聖誕夜驚魂」中的萬聖市鎮廳為靈感的現場布置，巧妙地製造出詭譎又生動的氛圍。
此外，餐廳更規劃拍照打卡的背板區域，讓食客能夠在美食與藝術的交匯中，記錄下獨特的時刻。應景美食與氛圍場景兩相呼應，帶來獨特用餐體驗。活動將於當晚五點半起限時推出，每客價格為1,980元起，晚間八點後至餐廳用餐，再享買一送一優惠。
並且，位於酒店中庭的azie餐廳也以「南瓜王傑克Jack Skellington」為主角，將超人氣漢堡、披薩、義大利麵等經典餐點，變裝成為骷髏南瓜王雞腿堡、驚魂義式臘腸披薩、闇黑魔獸牛肉漢堡，與神秘精靈肉丸義大利麵，推出「萬聖變裝餐」，絕對是萬聖節的美味創意首選。
當然不能錯過位於酒店二樓的上庭酒廊也因應「晶魂萬聖城」主題，搖身變為「骷髏山丘酒吧」，並推出兩款極具創意和風味的無酒精飲品，分別為「雪黛登波Shirley Temple」血袋造型飲品與「南瓜博士Creamy Pumpkin」，前者是以紅石榴、萊姆汁與薑汁汽水為基底調製出的三款繽紛無酒精飲品；後者則是混合新鮮栗子南瓜和濃郁栗香地瓜，製成豐潤滑順的果泥，再以杏仁奶為飲品增添豐富質感和獨特醇香風味。
台北晶華10/28 20:00吃到飽買一送一
電話：02-2521-5000
地址：台北市中山北路二段39巷3號