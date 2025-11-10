雙11星巴克買一送一！0元星巴克多喝一杯，用星巴克買一送一終結光棍。

雙11不只血拼要手刀，星巴克買一送一要先喝起來。星巴克宣布11月11日當天推出「好友分享日」活動，全台門市從11:00到20:00同步開跑，只要購買兩杯相同容量、冰熱或口味一致的大杯飲品，其中一杯由星巴克招待。每人每次最多買二送二，限當場領取，優惠品項依各門市現貨為準。這波活動不僅是小資族最愛，也是上班族下午救贖，揪同事一起喝剛剛好。



雙11星巴克買一送一！ 太妃核果那堤推薦必喝

隨著耶誕季到來，星巴克最具代表性的「太妃核果風味系列」也再度登場。經典「太妃核果風味那堤」以濃縮咖啡融合絲滑牛奶，綴上綿密鮮奶油與太妃蜜糖碎片，入口香甜濃郁，是冬天最療癒的味道。今年更推出全新「太妃核果風味冷萃」與「太妃核果風味氮氣冷萃」，將焦糖堅果香氣融入冰涼口感中，滑順沁涼又不失層次，是熱飲控與冰飲控都不能錯過的季節限定。



星巴克雙11優惠資訊一次看！咖啡控快筆記

活動當天只要購買兩杯大杯（含）以上、相同容量與口味的飲品，就能享買一送一，每人每次最多買二送二。優惠適用全台門市，部分特殊飲品如雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列、手沖、虹吸及含酒精飲品不在活動範圍內。想搭上這波甜蜜節奏，不妨點一杯太妃核果風味那堤，再配一杯冷萃，雙倍咖啡香、雙倍好心情，一天都被幸福包圍。



星巴克買一送一 雙11優惠

活動時間：2025/11/11(二)

活動內容：11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1.本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市如下：松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

2.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3.優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。







