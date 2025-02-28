有三天連假，我就喝三天飲料！228連假三天，不管是出門、或宅在家，都有理由約喝飲料，這次窩客島特別整理228連假期間喝得到的11間飲料優惠，無論是星巴克買一送一、CoCo粉角2杯99元、COMEBUY珍奶買一送一，有優惠就開喝。



▲228連假飲料優惠11間，先喝買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



CoCo 228連假優惠

飲料控、咀嚼控嗨翻！經典手搖杯CoCo的配料系列推出新品，除了超人氣蜜香凍、小芋圓、西谷米之外，這次更推出全新「粉角」滿足咀嚼控，全新「蜜香粉角」系列在2/27起開賣，除了有定番飲品檸檬冬瓜、奶茶等三款飲品，也可以自己搭配其他飲品加料，讓粉絲們這次集體喝爆。



全文介紹：CoCo新品是粉角！CoCo粉角奶茶 粉角檸檬冬瓜，新品2杯99元喝爆。



▲CoCo飲料新品粉角系列，CoCo新配料蜜香粉角，再推新品2杯99元優惠 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

COMEBUY 228連假優惠

為了讓人在家喝也優惠，這次COMEBUY在2/28前，在Uber Eats平台推出指定飲品「玉荷冰綠、大麥紅茶、珍珠奶茶」同品項買1送1優惠，單品項最多買2送2。



活動期間：即日起至2/28

Uber Eats限定，玉荷冰綠、大麥紅茶、珍珠奶茶 買1送1

單品項最多買2送2，不可寄杯



▲中華隊WBC經典賽晉級優惠，COMEBUY外送買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



康青龍 228連假優惠

康青龍228連假喝買一送一！2/26-3/11於Uber Eats訂購「康青龍吉嶺冰茶」、「仙凍黑奶茶」、「御香鐵觀音」、「蜜香大吉嶺」，可享買一送一優惠，Uber One會員滿$350再折$100。另透過龍來訂領券，可獲「桂花茶王」買一送一優惠，每人限領2張，領完為止。



活動期間：2/26～3/11

活動內容：

Uber Eats限定：訂購「吉嶺冰茶」、「仙凍黑奶茶」、「御香鐵觀音」、「蜜香大吉嶺」，可享買一送一

Uber One會員優惠：消費滿$350再折$100

龍來訂優惠：領券享「桂花茶王」買一送一，每人限領2張，領完為止（票券使用期限至3/16）



▲康青龍228連假優惠買一送一 / 康青龍提供、WalkerLand窩客島整理



星巴克 228連假優惠

228連假期間，正好可以喝星巴克「好友分享日」買一送一優惠，在2/12-3/7每週三至五，透過foodomo外送平台購買兩杯特大杯（冰/熱）風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵或摩卡，其中一杯由星巴克招待，咖啡買一送一優惠讓粉絲在連假期間也喝起來。



活動期間：2025/2/12(三)-3/7(五)，每週三至五適用

活動內容：

於foodomo外送平台購買兩杯特大杯（冰/熱）風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵或摩卡，其中一杯由星巴克免費招待（相當於買一送一）



▲星巴克228連假優惠買一送一 / 星巴克提供、WalkerLand窩客島整理



大苑子 228連假優惠

228連假期間，大苑子推出APP專屬活動，使用APP內指定優惠券並以大苑子PAY結帳，單日購買不限杯數即可獲一次抽獎機會，喝越多中獎機率越高。獎品包含Apple Watch、芭樂檸檬30杯及春熙柳丁翡翠7杯。此外，2/28-3/2限定春熙柳丁翡翠（大杯）優惠券可享59元優惠，限量2828杯，數量有限，領完為止。



活動期間：2/28-3/2

活動內容：於大苑子APP限量推出「春熙柳丁翡翠（大杯）」優惠券，單杯59元（限量2828杯）。



▲大苑子228連假優惠，春熙柳丁翡翠單杯59元 / 大苑子提供、WalkerLand窩客島整理

Mr. Wish 228連假優惠

這次Mr. Wish推出浪漫新品「雪頂蕎麥輕乳」，最適合情人節、白色情人開喝。並且同步在2/28前於外送平台foodpanda則推出「茉香綠茶(L)」買一送一優惠，讓粉絲無論在家或外出，都能喝得很划算。



全文介紹：Mr. Wish買一送一！無咖啡因新品「雪頂蕎麥輕乳」，情人節荔枝紅茶買一送一。



▲▼Mr. Wish 茉香綠茶(L)買一送一優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



85℃ 228連假優惠

咖啡控的228優惠！85℃這次推出「2/28好咖日」限定優惠，大杯咖啡系列第二杯25元，相當於直接打63折，當天可選義式咖啡豆或厚咖啡風味咖啡豆，部分門市還能升級使用獲得鉑金獎的頂級咖啡豆，咖啡控的下午茶準時約喝。



全文介紹：228優惠25元咖啡！85℃大杯咖啡系列第二杯25元可寄杯，咖啡控最高現省222元。



▲85℃咖啡228優惠推薦，大杯咖啡第二杯25元 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

日出茶太 228連假優惠

抹茶控開喝！日出茶太3月祭出「靜岡濃抹系列」，嚴選純正靜岡抹茶，搭配瑞穗鮮乳，還有咀嚼感配料「Q角」一次滿足抹茶控、飲料控。抹茶新品系列更陸續推出第二杯10元、第二杯半價等優惠，無論是抹茶牛奶、抹茶Q角、還是抹茶芒果，通通開喝。



全文介紹：平價版星巴克抹茶那提！日出茶太靜岡濃抹系列3新品，抹茶最低10元開喝。



▲日出茶太靜岡濃抹拿鐵，抹茶拿鐵新品優惠第二杯10元 / 日出茶太提供、WalkerLand窩客島整理



再睡五分鐘 228連假優惠

春天的腳步漸近，再睡5分鐘今年以「蕎麥祭」為主題，帶來一系列低咖啡因飲品「棉被梔梔蕎麥」、「梔梔蕎麥歐蕾」、「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」。此外，從2月16日至3月9日，購買任一飲品即可1元加購「熟八蕎麥風味咕嚕茶凍」，讓大家在春暖花開的季節中，享受滿滿的療癒滋味。



全文介紹：無咖啡因飲料新選擇！再睡5分鐘「梔梔蕎麥歐蕾」1元加料喝起來。



▲無咖啡因飲料推薦：再睡5分鐘 梔梔蕎麥系列飲料 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理

Mister Donut 228連假優惠

Mister Donut與珍煮丹本次聯名，也推出限定飲料「黑糖珍珠蕎麥奶茶」使用珍煮丹的黑糖打造特製珍珠，搭配珍煮丹蕎麥以及奶茶基底，完美還原珍煮丹的珍奶風味。另一款「黑糖海鹽奶蓋紅茶」則以伯爵紅茶為基底，搭配海鹽奶蓋與黑糖粉，打造鹹甜多層次。本次新品2月18日起正式開賣，同步推出甜甜圈買5送1、買6送2優惠，黑糖祭飲品買一送一，買飲料送甜甜圈，下午茶組合超划算。



全文介紹：珍煮丹甜甜圈！Mister Donut黑糖珍珠鮮奶波提，聯名珍煮丹蕎麥珍奶買一送一。



▲Mister Donut珍煮丹聯名商品，黑糖珍珠蕎麥奶茶與黑糖飲品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



Water Fun水療系 228連假優惠

新開飲買一送一！以可愛水獺為主題的手搖杯「Water Fun 水療系」全新插旗台中勤美商圈，主打療癒飲品、可頌鬆餅，打造下午茶絕配組合。首間門市選在手搖飲戰區台中勤美商圈，並且在2/28-3/2推出連續三天「指定飲品買一送一」限量優惠，台中飲料控不能錯過228優惠買一送一。



全文介紹：水獺手搖杯買一送一！台中新飲料Water Fun水療系，開幕228優惠買一送一。



▲228優惠飲料買一送一，Water Fun水療系 台中勤美手搖杯新開店 / Water Fun提供、WalkerLand窩客島整理