春天的腳步漸近，再睡5分鐘今年以「蕎麥祭」為主題，帶來一系列低咖啡因飲品，2月10日首波推出春季限定新品「梔梔蕎麥」，以淡雅的梔子花香搭配細膩茶韻，為即將到來的情人節增添浪漫氣息。此外，自2月13日起，品牌將與韓式花藝設計品牌「LA FLOR 引花入室」合作，推出限時三日的情人節快閃活動，購買指定飲品即贈品牌聯名限定花禮，邀請大家一起用香甜茶飲感受戀愛的「梔」味。



▲無咖啡因飲料推薦：再睡5分鐘 梔梔蕎麥系列飲料 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理



繼「熟八蕎麥」大受好評後，今年特別選用台灣真實炒焙的蕎麥，與烏龍茶葉揉捻的輕焙火韻融合，推出「梔梔蕎麥」系列飲品。純茶版本散發著梔子花與水蜜桃的淡雅香氣，而喜愛奶蓋的粉絲則可選擇「棉被梔梔蕎麥」，厚實奶蓋與清香茶湯完美融合。此外，「梔梔蕎麥歐蕾」與「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」更為喜愛濃郁口感的消費者帶來細緻穀香與醇厚奶香，每一款都能感受到春日戀愛的悸動。



▲再睡5分鐘新品「梔梔蕎麥系列」主打無咖啡因系列 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理

再睡5分鐘 情人節優惠

活動時間：2025/2/13-2/15

活動內容：購買指定新品「梔梔蕎麥」系列任兩杯，贈韓式花禮（每日限量20份）



再睡5分鐘 咕嚕茶凍加購優惠

活動時間：2/16-3/9

活動內容：購買任一飲品，即可1元加購「熟八蕎麥風味咕嚕茶凍」



再睡5分鐘 梔梔蕎麥系列飲料

梔梔蕎麥 $45～50/L Size (依店型不同)

棉被梔梔蕎麥 $80/L Size

梔梔蕎麥歐蕾 $80/L Size

梔梔蕎麥燕麥歐蕾 $85/L Size

咕嚕茶凍-熟八蕎麥風味 $10/份