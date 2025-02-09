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無咖啡因飲料新選擇！再睡5分鐘「梔梔蕎麥歐蕾」1元加料喝起來。

2025燈會攻略 再睡5分鐘 無咖啡因 飲料 more
2025-02-09 16:10:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：再睡5分鐘
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編輯 鄭雅之

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春天的腳步漸近，再睡5分鐘今年以「蕎麥祭」為主題，帶來一系列低咖啡因飲品，2月10日首波推出春季限定新品「梔梔蕎麥」，以淡雅的梔子花香搭配細膩茶韻，為即將到來的情人節增添浪漫氣息。此外，自2月13日起，品牌將與韓式花藝設計品牌「LA FLOR 引花入室」合作，推出限時三日的情人節快閃活動，購買指定飲品即贈品牌聯名限定花禮，邀請大家一起用香甜茶飲感受戀愛的「梔」味。

▲無咖啡因飲料推薦：再睡5分鐘 梔梔蕎麥系列飲料 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理

繼「熟八蕎麥」大受好評後，今年特別選用台灣真實炒焙的蕎麥，與烏龍茶葉揉捻的輕焙火韻融合，推出「梔梔蕎麥」系列飲品。純茶版本散發著梔子花與水蜜桃的淡雅香氣，而喜愛奶蓋的粉絲則可選擇「棉被梔梔蕎麥」，厚實奶蓋與清香茶湯完美融合。此外，「梔梔蕎麥歐蕾」與「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」更為喜愛濃郁口感的消費者帶來細緻穀香與醇厚奶香，每一款都能感受到春日戀愛的悸動。

▲再睡5分鐘新品「梔梔蕎麥系列」主打無咖啡因系列 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理



為迎接情人節，再睡5分鐘攜手「LA FLOR 引花入室」打造品牌聯名限定花禮，於2月13日至2月15日推出限時三日的快閃活動。凡於門市購買「棉被梔梔蕎麥」、「梔梔蕎麥歐蕾」、「梔梔蕎麥燕麥歐蕾」任兩杯，即可獲得市價200元的精美花禮，每間門市每日限量20份，送完為止。此外，從2月16日至3月9日，購買任一飲品即可1元加購「熟八蕎麥風味咕嚕茶凍」，讓大家在春暖花開的季節中，享受滿滿的療癒滋味。

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▲▼再睡5分鐘情人節優惠送花束、1元加購新配料「熟八蕎麥風味咕嚕茶凍」 / 再睡5分鐘提供、WalkerLand窩客島整理


 

再睡5分鐘 情人節優惠

活動時間：2025/2/13-2/15
活動內容：購買指定新品「梔梔蕎麥」系列任兩杯，贈韓式花禮（每日限量20份）
 

再睡5分鐘 咕嚕茶凍加購優惠

活動時間：2/16-3/9
活動內容：購買任一飲品，即可1元加購「熟八蕎麥風味咕嚕茶凍」
 

再睡5分鐘 梔梔蕎麥系列飲料

梔梔蕎麥 $45～50/L Size (依店型不同)
棉被梔梔蕎麥  $80/L Size
梔梔蕎麥歐蕾  $80/L Size
梔梔蕎麥燕麥歐蕾 $85/L Size
咕嚕茶凍-熟八蕎麥風味 $10/份 

 

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