台北甜點控不用衝一中街，「桐生日式可麗餅」開到台北中山站赤峰街了！在台中一中街超高人氣「桐生日式可麗餅」，主打日式可麗餅和澎湃內餡，推出超過100中口味讓人到此選擇障礙發作，只好天天來報到。更因為代表一中街夜市參戰夜市王，聲名大噪排隊人潮再現。如今，在中山站赤峰街商圈開設首家台北分店，讓台北甜點控隨時都能吃到人氣散步甜點。



▲▼中山赤峰商圈甜點推薦「桐生日式可麗餅」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



桐生日式可麗餅 台北赤峰店

「桐生日式可麗餅」不同於台灣夜市常見的脆皮可麗餅，主攻的是日式軟綿可麗餅皮，中間捲入各種餡料，從新鮮水果、起司蛋糕、優格布蕾、抹茶、布朗尼、芋泥等甜點系口味，口味多到讓人選擇障礙發作。更推出鹹味系滿足不同的需求，有蜜汁培根法式千層、法式花醬起司牛、桃木燻雞沙拉等，不太餓有點嘴饞時吃一份剛剛好。▲▼台中一中街人氣甜點「桐生日式可麗餅」首次北上插旗台北/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝此外，冬季限定「六本木草莓山丘」在台北也吃得到，堆的像小山丘的新鮮草莓，中間捲入酥脆的千層酥增添口感，還藏有切塊新鮮草莓增加香氣，上頭更霸氣擺滿整顆新鮮草莓，每一份約有10顆新鮮大湖草莓，搭上不膩口的香緹鮮奶油，光是視覺就讓人直呼要拍照、發IG限動。推薦閱讀：▲▼季節限定「六本木草莓山丘」草莓控不要錯過/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址： 103台北市大同區承德路二段55號

營業時間：14:00~21:00

公休日：每週一

電話：02 2555 0355