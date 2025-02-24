新開飲買一送一！以可愛水獺為主題的手搖杯「Water Fun 水療系」全新插旗台中勤美商圈，主打療癒飲品、可頌鬆餅，打造下午茶絕配組合。首間門市選在手搖飲戰區台中勤美商圈，並且在2/28-3/2推出連續三天「指定飲品買一送一」限量優惠，台中飲料控不能錯過228優惠買一送一。



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▲228優惠飲料買一送一，Water Fun水療系 台中勤美手搖杯新開店 / Water Fun提供、WalkerLand窩客島整理



▲Water Fun水療系 台中勤美手搖杯新開店，水獺主題飲料店 / Water Fun提供、WalkerLand窩客島整理

Water Fun 水療系 台中勤美樂園資訊

飲料新開店「Water Fun 水療系」以海水藍色調搭配可愛水獺裝飾，還有萌系打卡牆，打造療癒可愛的氣氛。菜單推出豐富飲品選俄，奶茶控首推必喝「阿秀鮮奶茶」，使用花蓮吉蒸牧場小農鮮奶，打造順口風味。還有「布丁奶蓋系列」，把統一布丁加入飲品中，帶來滿滿香草風味。除了飲品，還有特別製作的可朗芙可頌鬆餅，外酥內Q，搭配飲料當下午茶剛剛好。▲Water Fun水療系手搖杯新開店，推薦花蓮吉蒸牧場小農鮮奶茶 / Water Fun提供、WalkerLand窩客島整理▲Water Fun水療系手搖杯新開店，推薦甜點可朗芙可頌鬆餅 / Water Fun提供、WalkerLand窩客島整理「Water Fun 水療系」這次推出超有誠意開幕優惠，在試營運期間（2/27前）享全品項9折，並且在2/28-3/2連續三天，每天中午12點起推出特色飲品限量100組買一送一，還有可頌鬆餅的優惠購活動，讓台中人放假逛勤美商圈，也要準時喝朝聖喝飲料。▲Water Fun水療系開幕優惠，228優惠指定飲品買一送一 / Water Fun提供、WalkerLand窩客島整理▲Water Fun水療系，即將推出水獺主題周邊小物，販售資訊依官方公告為主 / Water Fun提供、WalkerLand窩客島整理

地址：台中市西區美村路一段259號

電話：（04）23012865



Water Fun 水療系 開幕優惠

活動內容：

2025/02/27前，全品項9折。

2025/02/28-03/02，中午12點起推出指定飲品買一送一，每日限量100組。