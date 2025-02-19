近期在社群爆紅的「50嵐 重焙烏龍拿鐵」狂掀話題，不只因為50嵐近期難得推出新品，也是因為媒體與粉絲瘋狂洗版，讓許多飲料控朝聖。但在50嵐鐵粉心目中，不只有重焙烏龍拿鐵，更有許多不能被取代、從小喝到大的50嵐經典飲品，這次窩客島不只帶你看「重焙烏龍拿鐵」在紅什麼，也整理出threads網友推薦50嵐人氣必喝排行榜TOP 5，帶你一起開喝。



▲50嵐重焙烏龍拿鐵爆紅，50嵐人氣必喝排行榜TOP 5推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲50嵐重焙烏龍拿鐵爆紅，可免費加料珍珠波霸 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

50嵐人氣新品：重焙烏龍拿鐵

50嵐「重焙烏龍拿鐵」是2024年秋冬新品，首波在10間限定門市試賣，2025年1月起才在全台門市同步販售。主打是烏龍拿鐵的升級版，選用經過細緻焙火處理的高山烏龍，搭配1:1的茶奶比例，許多粉絲更推薦加珍珠、家混珠更享受。這一波50嵐重焙烏龍拿鐵的討論度居高不下，也讓50嵐宣布，重焙烏龍拿鐵自即日起成為常態供應，想嚐鮮的粉絲也不怕錯過喝不到。



全文介紹：全台開賣50嵐重焙烏龍！全台都有「50嵐重焙烏龍拿鐵」升級版版黃金烏龍。



▲50嵐人氣新品重焙烏龍拿鐵 / 50嵐提供、WalkerLand窩客島整理

50嵐經典必喝：紅茶拿鐵

在重焙烏龍拿鐵的討論話題中，有許多50嵐鐵粉仍然支持經典必喝「紅茶拿鐵」，50嵐使用錫蘭紅茶加入鮮奶，是許多奶茶控、鮮奶茶控的必喝清單。此外，50嵐除了單茶紅、綠、青、烏龍茶之外，其他飲料都可以免費加珍珠、波霸、椰果，還可以自己混搭兩種料「珍椰、波椰、混珠、珍波椰」一樣都是免費升級，珍奶控罪推「紅茶拿鐵加波霸」就是必喝珍奶。



▲50嵐經典必喝：紅茶拿鐵 / 50嵐提供、WalkerLand窩客島整理



50嵐經典必喝：四季春珍波椰（1號）

提到50嵐必喝飲料，不能少了這杯「四季春珍波椰」，清爽四季春茶底搭配「珍珠、波霸、椰果」3種配料口感，讓人喝不膩又很有飽足感。因為當初在門市「店長推薦」菜單中「四季春珍波椰」的編號是1號，更被粉絲們稱為「1號」，且原先只在台北限定，現在在高雄、屏東等地區也能喝得到。



▲50嵐經典必喝：四季春珍波椰（1號） / 50嵐提供、WalkerLand窩客島整理



50嵐經典必喝：冰淇淋紅茶

讓人從小喝到大的50嵐飲料「冰淇淋紅茶」，也是許多粉絲們夏天必喝的消暑奶茶，挖出一球香草冰淇淋加入紅茶基底，懂喝的粉絲會點無糖，讓冰淇淋慢慢融化到紅茶裡，奶香味與甜味會隨時間越來越明顯，讓奶茶控從第一口到最後一口，都可以喝到不同風味。



▲50嵐經典必喝：冰淇淋紅茶 / 50嵐提供、WalkerLand窩客島整理

50嵐經典必喝：黃金烏龍拿鐵

在新品「重焙烏龍拿鐵」推出之前，50嵐的「黃金烏龍拿鐵」就已經霸榜許久，是粉絲們的必喝清單。使用中焙火的烏龍茶，強調清香甘甜茶湯，搭配鮮奶更溫潤，同樣擄獲許多奶茶控。50嵐鐵粉也推薦黃金烏龍拿鐵要加料「混珠」小珍珠、大波霸一起喝更增添口感。



▲50嵐經典必喝：黃金烏龍拿鐵 / 50嵐提供、WalkerLand窩客島整理



50嵐經典必喝：阿華田

如果是巧克力控，必喝50嵐「阿華田」，有麥芽香氣的可可風味、奶香味，就是許多飲料控的冬天必喝飲品。無論是奶精版本，或是鮮奶拿鐵版本都收服許多奶茶控，更讓粉絲大呼「50嵐阿華田我就是泡不出來」，還在店買的最對味。



▲50嵐經典必喝：阿華田 / 50嵐提供、WalkerLand窩客島整理

50嵐人氣必喝排行榜TOP 5

1、紅茶拿鐵

2、四季春珍波椰（1號）

3、冰淇淋紅茶

4、黃金烏龍拿鐵

5、阿華田