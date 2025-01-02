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全台開賣50嵐重焙烏龍！全台都有「50嵐重焙烏龍拿鐵」升級版版黃金烏龍。

50嵐 烏龍奶 重焙烏龍拿鐵 飲料 more
2025-01-02 15:16:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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奶茶控瘋狂敲碗，狂推狂喝的50嵐新品「重焙烏龍拿鐵」，這次不只是限定門市試賣，全台都能喝到了！50嵐紀念30週年新飲料「重焙烏龍拿鐵」主打升級版烏龍茶茶香、搭配醇厚奶香，一試賣就讓許多奶茶控狂推，不只得到一片好評，也讓粉絲們敲碗成為常態飲品。

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▲全台開賣 50嵐 重焙烏龍拿鐵 奶茶控必喝新飲料推薦 / 50嵐提供、WalkerLand窩客島整理

50嵐慶祝創店30週年，特別推出全新「重焙烏龍拿鐵」，茶底特別選用細緻焙火處理的高山烏龍茶，打造升級版茶香，再以茶湯、鮮乳1:1比例，打造茶香、奶香平衡風味。原先「重焙烏龍拿鐵」只在10間門市限定販售，即日起在全台門市都能買到。

▲50嵐重焙烏龍拿鐵 奶茶控必喝新奶茶推薦 / 50嵐提供、WalkerLand窩客島整理



這次50嵐「重焙烏龍拿鐵」自12月起陸續於全台門市正式開賣，北部售價中杯中杯60元、大杯75元，中南部售價中杯50元、大杯＄65元，無論喝冰的、喝熱的，或是加珍珠、加波霸都超對味。「重焙烏龍拿鐵」開賣後也讓許多奶茶控打卡推薦，也期待未來能變成常態販售品項。

▲▼50嵐重焙烏龍拿鐵 全台50嵐開賣資訊 / 50嵐提供、WalkerLand窩客島整理

 

50嵐 重焙烏龍拿鐵

販售門市：全台50嵐門市
售價：
北部：中杯60元、大杯75元
中部：中杯50元、大杯65元
南部：中杯50元、大杯65元

 

 

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