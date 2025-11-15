149元最奢華冰淇淋奶茶！八曜和茶X哈根達斯草莓冰淇淋白奶茶，喝到整杯哈根達斯。

八曜和茶 X 哈根達斯推草莓白奶茶系列，喝得到整杯哈根達斯冰淇淋的濃口飲品，149元超奢華！

八曜和茶聯名哈根達斯，喝得到一整杯草莓冰淇淋！先前飲料控拿著哈根達斯冰淇淋，到八曜和茶要求店員加進飲料中，在Threads上掀起話題。這次為了回應粉絲的敲碗，八曜和茶正式與哈根達斯聯名，把草莓冰淇淋加入燕麥奶白奶茶中，打造最新「八哈啾啾莓 草莓白奶茶」以及「八曜｜哈根達斯 草莓冰淇淋白奶茶」兩款新品11/22正式開賣，草莓控、冰淇淋控喝起來。



八曜和茶與哈根達斯聯動，打造技術級草莓奶香革命。



兩大品牌首席攜手，推出兩款限定草莓奶茶飲品。

八曜和茶新品 草莓白奶茶2款飲品

八曜和茶這次推出兩款草莓新品，其中基本款「八哈啾啾莓 草莓白奶茶」是屬於清爽的爽口系飲品，以酸甜的草莓果泥搭配八曜經典的「白奶茶」燕麥奶茶中，打造酸甜奶香味的新喝法。另一款升級版「八曜｜哈根達斯 草莓冰淇淋白奶茶」則直接加入一整球「哈根達斯草莓冰淇淋」，相當於一份迷你杯冰淇淋，更增添奶香層次，一杯售價來到149元，打造最狂、最奢華「冰淇淋奶茶」。



爽口系八曜和茶草莓白奶茶、濃口系冰淇淋白奶茶兩款開喝。

八曜和茶聯名 BAHA限定周邊

這次八曜和茶、哈根達斯聯名除了推出兩款限定飲品，更有限定版的小物，買本次新品都會附贈邱比特杯套，可以寫下留言傳情。此外，集點兌換的周邊小物包括愛心造型的「BAHA甜蜜金勺」餐具，還有愛心造型搭配邱比特圖案的「BAHA愛情成就枕」，以及實用系「聯名帆布袋」，讓粉絲們喝浪漫草莓飲料浪漫傳情。



這次聯名除了有甜蜜的飲品，更有限定版的周邊與傳情杯套。





八曜和茶X哈根達斯 聯名新品

上市日期：2025/11/22

聯名品項：

八哈啾啾莓 草莓白奶茶：89元

八曜｜哈根達斯 草莓冰淇淋白奶茶：149元



「八曜｜哈根達斯 草莓冰淇淋白奶茶」加入一整杯哈根達斯冰淇淋迷你杯。

