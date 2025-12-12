> 美食 > 可不可焙茶開賣！可不可焙茶烏龍鮮奶免費升級，9天限定可不可88元喝兩杯。

可不可焙茶開賣！可不可焙茶烏龍鮮奶免費升級，9天限定可不可88元喝兩杯。

tiger Walker 玩樂季可不可焙茶奶茶飲料
2025-12-12 21:00文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹

編輯 張人尹

可不可推出冬季限定新品「靜岡焙茶烏龍奶」、免費升級「靜岡焙茶烏龍鮮奶」，聖誕節再加碼1+1活動，可不可88元喝兩杯。

焙茶控要喝！可不可這次推出冬季限定新品「靜岡焙茶烏龍奶」使用空運日本靜岡大井川的頂級焙茶粉，打造療癒的靜岡焙茶烏龍奶，焙茶控在12/16-12/18可以免費升級升級版「靜岡焙茶烏龍鮮奶」，並且在12/24-1/1期間還可以享有「聖誕暖心1+1」活動，奶茶搭配單品茶88元，焙茶控、奶茶控喝起來。

▲可不可推出「靜岡焙茶烏龍奶」，焙茶控在 12/16-12/18 可免費升級鮮奶（攝影：張人尹）
▲可不可推出「靜岡焙茶烏龍奶」，焙茶控在 12/16-12/18 可免費升級鮮奶（攝影：張人尹）
▲可不可「聖誕暖心買一送一」活動，奶茶搭配單品茶 88元起，超值必喝（攝影：張人尹）
▲可不可「聖誕暖心買一送一」活動，奶茶搭配單品茶 88元起，超值必喝（攝影：張人尹）

可不可冬季限定焙茶烏龍奶

可不可熟成紅茶推出冬天限定的「靜岡焙茶烏龍奶」，這次把日本靜岡大井川的頂級焙茶粉空運來台，用日系細膩工藝低溫研磨出超細緻的茶粉，讓粉絲喝起來完全沒有顆粒感。以焙茶特有的堅果焙香，搭配茶地中焙半熟烏龍，最後加入濃醇奶香，打造出風味飽滿又溫潤順口的全新滋味，此外，粉絲也能加$10元升級成「靜岡焙茶烏龍鮮奶茶」

▲可不可焙茶新品有堅果焙香和濃醇奶香，加10元可升級鮮奶茶（攝影：張人尹）
▲可不可焙茶新品有堅果焙香和濃醇奶香，加10元可升級鮮奶茶（攝影：張人尹）


首三日免費升級與聖誕超值優惠

可不可這次新品在12/16正式開賣，上市前三天12/16到12/18期間，只要購買中杯「靜岡焙茶烏龍奶」就能免費升級成鮮奶茶。另外，為了迎接聖誕節與跨年，從12/24到1/1還有「聖誕暖心1+1」活動，推出奶茶搭配單品茶組合，最低$88元喝2杯。在1/4前，可不可熟成俱樂部會員只要單筆飲品消費滿130元，就能獲得一張電子抽獎券，有機會抽中日本雙人來回機票。

▲可不可新品12/16開賣，前三天免費升級鮮奶茶，粉絲快去嚐鮮（攝影：張人尹）
▲可不可新品12/16開賣，前三天免費升級鮮奶茶，粉絲快去嚐鮮（攝影：張人尹）



可不可熟成紅茶 冬季新品資訊

上市日期：2025/12/16
售價：
靜岡焙茶烏龍奶：55元
靜岡焙茶烏龍鮮奶茶：65元

可不可冬季新品免費升級鮮奶茶

活動期間：12/16-12/18
活動內容：購買「靜岡焙茶烏龍奶(M) $55」免費升級鮮奶茶（原價$65）。僅限門市現場和電話自取顧客。

可不可奶茶 1+1 優惠組

活動期間：2025/12/24 (三) - 2026/1/01 (四)
活動內容：任選指定奶茶＋指定單品茶，享組合優惠價。
組合A ($99組合)： 指定奶茶（半熟烏龍厚乳/熟成榛果歐蕾/胭脂歐蕾）＋ 指定單品茶
組合B ($88組合)： 指定奶茶（熟成歐蕾/白玉奶茶/胭脂奶茶）＋ 指定單品茶
指定單品茶選項：半熟烏龍/熟成紅茶/胭脂紅茶/麗春紅茶

可不可抽雙人來回機票

活動期間：2025/12/16 (二) - 2026/1/04 (日)
活動內容：可不可熟成俱樂部會員單筆飲品消費滿 $130，贈電子抽獎券一張（有機會抽中雙人來回機票，價值$30,000）。

飲料控必喝飲料新品 飲料新話題

推薦閱讀：CoCo買一送一！CoCo三大優惠整理，雙12優惠77元 外送CoCo買一送一開喝。

推薦閱讀：UG奶茶買一送一！三窨十五茉UG奶茶外送買一送一，招牌315 Uber Eats開喝。

推薦閱讀：大茗草莓奶蓋！大茗草莓季新品草莓優格 草莓奶蓋，12/10全台草莓控開喝。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
機場可不可套餐開吃！​​​​​​​二航可不可KEBUKE CLUB必喝奶蓋，可不可雞蛋糕限定必吃。
編輯 張人尹
可不可新奶茶！可不可新品「可可歐蕾」可可烏龍奶，補班日可不可買2送1。
編輯 張人尹
可不可買一送一！終於等到「可不可飲料買一送一」連喝14天，可不可「橘果熟成、草莓歐可」外送買一送一。
編輯 張人尹
可不可奶茶薄荷版！可不可酷涼奶茶 去冰就超涼，期間限定可不可奶茶袋免費送。
編輯 張人尹
可不可熟成歐蕾升級版！可不可咖啡系列4新品，可不可熟成榛果歐蕾 鴛鴦歐蕾開喝。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊