可不可焙茶開賣！可不可焙茶烏龍鮮奶免費升級，9天限定可不可88元喝兩杯。

可不可推出冬季限定新品 「靜岡焙茶烏龍奶」、免費升級 「靜岡焙茶烏龍鮮奶」，聖誕節再加碼1+1活動，可不可88元喝兩杯。

焙茶控要喝！可不可這次推出冬季限定新品「靜岡焙茶烏龍奶」使用空運日本靜岡大井川的頂級焙茶粉，打造療癒的靜岡焙茶烏龍奶，焙茶控在12/16-12/18可以免費升級升級版「靜岡焙茶烏龍鮮奶」，並且在12/24-1/1期間還可以享有「聖誕暖心1+1」活動，奶茶搭配單品茶88元，焙茶控、奶茶控喝起來。



▲可不可推出「靜岡焙茶烏龍奶」，焙茶控在 12/16-12/18 可免費升級鮮奶（攝影：張人尹）



▲可不可「聖誕暖心買一送一」活動，奶茶搭配單品茶 88元起，超值必喝（攝影：張人尹）





可不可冬季限定焙茶烏龍奶

可不可熟成紅茶推出冬天限定的「靜岡焙茶烏龍奶」，這次把日本靜岡大井川的頂級焙茶粉空運來台，用日系細膩工藝低溫研磨出超細緻的茶粉，讓粉絲喝起來完全沒有顆粒感。以焙茶特有的堅果焙香，搭配茶地中焙半熟烏龍，最後加入濃醇奶香，打造出風味飽滿又溫潤順口的全新滋味，此外，粉絲也能加$10元升級成「靜岡焙茶烏龍鮮奶茶」。



▲可不可焙茶新品有堅果焙香和濃醇奶香，加10元可升級鮮奶茶（攝影：張人尹）





首三日免費升級與聖誕超值優惠

可不可這次新品在12/16正式開賣，上市前三天12/16到12/18期間，只要購買中杯「靜岡焙茶烏龍奶」就能免費升級成鮮奶茶。另外，為了迎接聖誕節與跨年，從12/24到1/1還有「聖誕暖心1+1」活動，推出奶茶搭配單品茶組合，最低$88元喝2杯。在1/4前，可不可熟成俱樂部會員只要單筆飲品消費滿130元，就能獲得一張電子抽獎券，有機會抽中日本雙人來回機票。



▲可不可新品12/16開賣，前三天免費升級鮮奶茶，粉絲快去嚐鮮（攝影：張人尹）

可不可熟成紅茶 冬季新品資訊

上市日期：2025/12/16

售價：

靜岡焙茶烏龍奶：55元

靜岡焙茶烏龍鮮奶茶：65元





可不可冬季新品免費升級鮮奶茶

活動期間：12/16-12/18

活動內容：購買「靜岡焙茶烏龍奶(M) $55」免費升級鮮奶茶（原價$65）。僅限門市現場和電話自取顧客。





可不可奶茶 1+1 優惠組

活動期間：2025/12/24 (三) - 2026/1/01 (四)

活動內容：任選指定奶茶＋指定單品茶，享組合優惠價。

組合A ($99組合)： 指定奶茶（半熟烏龍厚乳/熟成榛果歐蕾/胭脂歐蕾）＋ 指定單品茶

組合B ($88組合)： 指定奶茶（熟成歐蕾/白玉奶茶/胭脂奶茶）＋ 指定單品茶

指定單品茶選項：半熟烏龍/熟成紅茶/胭脂紅茶/麗春紅茶





可不可抽雙人來回機票

活動期間：2025/12/16 (二) - 2026/1/04 (日)

活動內容：可不可熟成俱樂部會員單筆飲品消費滿 $130，贈電子抽獎券一張（有機會抽中雙人來回機票，價值$30,000）。

