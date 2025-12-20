信義區烤鴨新開店！噴汁烤鴨「鴨覓」插旗微風南山，免費吃烤鴨拼人品。

年底聚餐選擇越來越多，烤鴨控又迎來新消息。鴨覓信義南山店正式登場，12月18日至21日試營運期間推出烤鴨套餐8折，12月22日起正式開幕再加碼送紅酒與轉盤抽整隻烤鴨，選擇超有感。地點位在微風南山附近，吃完還能散步逛街，很適合安排朋友聚會或家庭慶祝餐敘。多人共享餐點設定也讓點菜省事，揪人一起來吃烤鴨變得更輕鬆，是年底聚餐名單上值得優先考慮的新地標。



▲鴨覓主打片皮烤鴨料理，講求精準火候與外皮口感，呈現酥香與保有肉汁的層次。(攝影：鄭雅之)

▲鴨覓微風南山店開幕，主打烤鴨多吃。(攝影：鄭雅之)





信義烤鴨控又多一間新開店！片皮烤鴨一鴨多吃

鴨覓主打片皮烤鴨料理，講求精準火候與外皮口感，呈現酥香與保有肉汁的層次。店家強調完整利用全鴨，從片皮到鴨架湯等延伸菜色，讓不同部位都有適合的料理方式。菜色風格融合粵式與台式手法，不受單一框架限制。多人套餐針對聚會需求設計，不論多人慶生或同事聚餐都能輕鬆點餐，加上餐酒搭配服務，讓整桌用餐流程更自然。採一鴨多吃方式，也成為近期信義商圈討論度高的烤鴨選擇。



▲鴨覓菜色風格融合粵式與台式手法，不受單一框架限制。(攝影：鄭雅之)





港式復古氛圍增添儀式感

餐廳空間延續港式復古風格，以緹花布、鏡面等細節鋪陳沉穩氛圍，也保留聚餐時的舒適感與隱私感。搭配升級的餐酒服務，用餐除了烤鴨主角，也能以紅酒帶出風味層次，更適合家人慶祝或同事聚會。開幕期間安排轉盤抽獎與開幕三日送紅酒活動，最大獎還能把整隻烤鴨帶回家。對想在信義百貨安排聚餐的人來說，能一次享受片皮烤鴨、一鴨多吃與多重優惠活動，是年底聚會名單中方便又有儀式感的一站。



▲鴨覓利用全鴨，從片皮到鴨架湯等延伸菜色，讓不同部位都有適合的料理方式。。(攝影：鄭雅之)

鴨覓 信義南山店

地址：台北市信義區松智路 17 號（微風南山）

訂位網址：https://reurl.cc/aMxGk4





鴨覓信義南山店 開幕優惠

12/18–12/21 試營運 烤鴨套餐8折

12/22 正式開幕

開幕首三日消費送紅酒單杯乙杯（送完為止）

完成指定打卡任務可參加烤鴨主題轉盤

最大獎可把整隻烤鴨免費帶回家





更多鴨覓微風南山新開店照片：

▲鴨覓微風南山也推出限定新菜。(攝影：鄭雅之) ▲鴨覓微風南山新開幕，店內也有多款港式飲料選擇。(攝影：鄭雅之)

▲鴨覓微風南山店除了烤鴨必點之外，還有多道熱炒料理也很推薦。(攝影：鄭雅之)

▲鴨覓甜點推薦必吃銀絲捲。(攝影：鄭雅之)



