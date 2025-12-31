信義區奢華燒肉！姜滿堂VIP套餐每人2500元吃18道，烤白鰻 極黑和牛 韓式小菜吃到飽。

姜滿堂Dream Plaza VIP尊榮包廂主打18道料理、平均每人2500元，結合熟成黑豬、極黑和牛與白鰻，信義區高端燒肉聚餐新選擇。

18道料理平均每人2500元

信義區奢華燒肉新歡！韓式燒肉「姜滿堂」主打直火燒肉、還有多款生菜小菜吃到飽，一直都是燒肉控的聚餐口袋名單。這次姜滿堂在Dream Plaza店首度推出VIP尊榮包廂，搭配專屬VIP菜單，超狂18道專屬料理一次吃，其中還有超奢華「黃金蜂蠟熟成黑豬肉、月見極黑和牛翼板」以及超稀有「韓國麻油鹽烤白鰻」，通通只在VIP包廂菜單吃得到。

姜滿堂Dream Plaza VIP尊榮包廂採套餐消費方式，VIP菜單一套18道料理，從前菜、小菜、燒肉、海鮮，還有多款韓式美食、冰品甜點，份量滿滿，粉絲們不需要自行點餐或搭配，且還有專人現場桌邊代烤，粉絲只要入座即可完整吃完一輪，特別適合多人聚餐或重要聚會。VIP包廂25,000元+10%，其中包含10人套餐，第11人起每加一人多2000元，最多可容納14人。



限定必吃蜂蠟熟成與極黑和牛

這次姜滿堂VIP菜單不只是份量十足，更有三大必吃限定亮點，是燒肉餐廳少見的高級食材。其中亮點之一，是「黃金蜂蠟熟成黑豬肉」嚴選台灣黑豬，以天然蜂蠟包覆進行熟成，保留水分並累積香氣，品嚐時搭配蜂蜜享用，更增添層次。另一道「月見極黑和牛翼板」則選用SRF極黑和牛，搭配生食級雞蛋與秘製醬汁，打造入口即化的滑順享受。



▲姜滿堂Dream Plaza以蜂蠟熟成黑豬肉作為VIP菜單重點，展現對肉質處理的細節。（攝影：張人尹）





白鰻與燒肉少見搭配

不同於一般燒肉店的牛豬配置，姜滿堂Dream Plaza VIP菜單中特別加入「韓國麻油鹽烤白鰻」，使用每日現宰白鰻，刷上韓國麻油鹽後燒烤，外層微酥、肉質Q彈脆口，比起與一般鰻魚更多了咀嚼感。品嚐時搭配海苔、紫蘇葉、薑絲入口，油脂香氣與麻油風味交疊，讓粉絲在燒肉餐桌上，吃到少見的高級海味配置。



▲姜滿堂Dream Plaza VIP菜單加入麻油鹽烤白鰻，跳脫傳統燒肉食材框架。（攝影：張人尹）



▲姜滿堂Dream Plaza以白鰻搭配海苔與紫蘇葉，呈現少見的韓式吃法。（攝影：張人尹）

海陸與韓式菜色齊全

除了主打食材，18道料理也完整涵蓋海陸與韓式配置。肉品包含日本A5和牛、厚切雙味牛舌、橫膈膜與松阪雞，海鮮則有炙燒干貝、鮮蝦，以及海虎蝦蛤蜊鍋巴湯。同時也能享受到姜滿堂經典的九品小菜吃到飽，季節生菜盤，以及韓式美食必吃「蒸蛋、水冷麵」與甜點「韓國雪冰六宮格」，讓整套菜單吃出最高CP值。



▲姜滿堂Dream Plaza以蜂蠟熟成黑豬肉作為VIP菜單重點，品嚐時搭配蜂蜜一同享用。（攝影：張人尹）



▲姜滿堂Dream Plaza以18道料理串起燒肉、海鮮與韓式經典菜色。（攝影：張人尹）





姜滿堂Dream Plaza VIP包廂資訊

包廂費用： 25,000元（包廂費已包含10人餐費，最多可容納14人，第11人起，每人酌收2,000元）。

微醺加購： 可另加價微醺調酒、韓國燒啤或星空清河氣泡酒。

服務專線： 02-2758-6568

門市位置： 台北市信義區松高路11號五樓 (Dream Plaza五樓)







看更多姜滿堂Dream Plaza VIP限定餐點

▲姜滿堂Dream Plaza選用極黑和牛搭配生食級雞蛋，打造包廂限定吃法。（攝影：張人尹）



▲姜滿堂Dream Plaza VIP尊榮包廂集結和牛、牛舌與多款海鮮料理。（攝影：張人尹）



▲姜滿堂Dream Plaza提供小菜吃到飽、生菜包肉。（攝影：張人尹）



