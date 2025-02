WBC世界棒球經典賽資格賽即將開打,中華隊將全力爭取晉級門票,與來自世界各地的強隊交鋒。為了與球迷一同為TEAM TAIWAN中華隊加油,愛買量販推出限定優惠,精選餅乾、洋芋片、飲料、白酒等520款應援美食,提供會員專屬價格與買一送一優惠,並祭出最高10倍點數回饋,為中華隊加油的同時,也讓零食櫃滿載。



▲WBC棒球經典賽愛買推出買一送一、會員優惠價 / 愛買 提供、WalkerLand窩客島整理



▲WBC棒球經典賽愛買優惠於2/19~3/4開跑 / 愛買 提供、WalkerLand窩客島整理

愛買 WBC棒球經典賽優惠

愛買量販自2/19~3/4推出「520支應援商品」專屬優惠,會員購買指定餅乾、洋芋片、飲料可享買1送1,搭配HAPPY GO PAY支付還能獲得最高10倍點數回饋。想要一次買齊比賽必備美食,不妨鎖定這波優惠,其中包含品客「加勒比海熱情火烤雞」與「關東流秘製照燒」風味新品,全系列任選2罐特價99元;MM象泰式烤海苔捲會員價69元;來自法國的CHOCMOD鹹奶油焦糖牛奶巧克力圓脆片限量500盒,特價109元。▲WBC棒球經典賽愛買推出「520支應援商品」專屬優惠 / 愛買 提供、WalkerLand窩客島整理▲愛買WBC棒球經典賽品客新品也有優惠 / 愛買 提供、WalkerLand窩客島整理除了球賽零食,愛買量販也針對寒冷天氣推出暖心沖泡飲品優惠,APP會員購買指定沖泡咖啡、茶、早餐穀粉等DM商品,單筆滿388元即送40元現金折價券,單筆最高可獲得200元折扣。同時,購買這些指定沖泡商品,單筆消費滿100元可享5倍點數回饋,使用HAPPY GO PAY支付則可獲得10倍點數,讓消費者趁優惠期間補滿庫存,暖心過冬。推薦閱讀: 全家奶昔買一送一!棒球經典賽56款周邊開賣,贏球再送電視。 ▲愛買WBC棒球經典賽優惠使用HAPPY GO PAY支付可獲得最高10倍點數回饋 / 愛買 提供、WalkerLand窩客島整理▲WBC棒球經典賽愛買沖泡飲品優惠 / 愛買 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間:2025年2月19日至3月4日

活動內容:

520支應援商品優惠

會員享專屬優惠與買1送1。

指定DM商品消費滿100元,享5倍點數回饋。

使用HAPPY GO PAY支付,點數回饋提高至10倍。



推薦應援商品

品客「加勒比海熱情火烤雞」「關東流秘製照燒」風味:2罐特價99元

MM象泰式烤海苔捲:會員價69元

CHOCMOD鹹奶油焦糖牛奶巧克力圓脆片:限量500盒,特價109元

新東陽脆肉鬆/魚鬆米香:特價99元

米亞那桑格利亞草莓紅酒:特價358元



沖泡飲品優惠

指定沖泡咖啡、茶、早餐穀粉滿388元送40元現金券,單筆最高送200元

單筆消費滿100元享5倍點數,HAPPY GO PAY支付享10倍點數