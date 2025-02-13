全家買一送一，再挺台灣送電視！2025世界棒球經典賽資格賽開打，全家準備多重應援驚喜，邀請球迷一起嗨翻球季。這次再度祭出「贏一場多一台75吋大電視」超狂應援抽獎活動，還推出獨家紀念球、棒球帽、法批等限定應援周邊，讓粉絲收藏滿滿應援回憶。此外，全家再推「喝的霜淇淋」買一送一優惠，甜點控必衝。搭配FamiNow外送服務，限時3天享0元運費，不論在家或球場都能輕鬆補充應援能量。



▲▼全家2025世界棒球經典賽聯名商品 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理



全家2025世界棒球經典賽資格賽 獨家商品

這次，全家特別推出世界棒球經典賽應援系列周邊，包含限量紀念棒球、應援毛巾、女孩昇華應援毛巾等，全台門市獨家販售，讓球迷收藏最具紀念價值的應援單品。活動期間，只要單筆消費滿額，就有機會抽中75吋大電視，中華隊贏幾場、就送幾台電視，揪大家齊心為中華隊加油。▲▼全家2025世界棒球經典賽獨家應援周邊 / 全家 提供、WalkerLand窩客島整理除了棒球周邊，全家這週康康五買一送一優惠，祭出超商版奶昔全口味任選「喝的霜淇淋」、FamiCollection四季春青茶、Hershey's好時巧酥白可可風味片等，限時3天買一送一活動，讓甜點控應援時刻也能享受沁涼美味。配合FamiNow外送，至3/4期間，單筆消費滿149元即可享0元運費，包括最夯的「

販售通路：全家行動購通路獨家販售

出貨時間：114/02/25起陸續出貨

品項：

Let’s CaféWBCQ賽事限定杯款(特大杯/共1款)

2025世界棒球經典資格賽官方紀念球A 450元

2025世界棒球經典資格賽官方紀念球B 450元

2025世界棒球經典資格賽-分組紀念球 450元

世界棒球經典資格賽-團體紀念球(2025大球)1380元

CT尚勇應援法批(藍/粉/灰)1500元

【WBCQ】CT AMAZE女孩抱枕（全24位）690元

【WBCQ】CT AMAZE女孩昇華應援毛巾（全24位）580元



全家2025世界棒球經典賽資格賽 系列活動說明

活動期間：02/05~03/04

活動機制：全家會員於活動時間內，於全台「全家」實體店舖或APP「FamiNow」外送平台，全店單筆消費滿200元，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，即可獲得1次抽獎機會(可累贈)， 共計抽出5台75吋電視，中華隊只要勝1場就加抽1台電視。另外，會員活動期間至APP抽獎趣活動介面，點擊右上角分享圖示將抽獎趣活動分享給親朋好友，若好友具備全家會員身分且成功開啟連結，分享者可再加碼獲得8張抽獎券(加碼活動限首次分享者)



獎項：SHARP 75吋電視，5名

※2/21-2/25於台北大巨蛋舉辦之經典資格賽，如中華隊勝利1場賽事，就加抽1台電視。



活動品項不包含：菸、代收、代售（雙北市垃圾袋、郵票、明信片、電話卡、代售票券）、代銷(遊戲點數卡、隨買跨店取、Fami週期購、食食購、全家販售之福袋卡、GiftCard、EC、全家行動購、儲值(Fami錢包儲值/票卡儲值)、兌點趣等。



抽獎注意事項 ：

1.消費者須先加入全家會員始得參加本活動。結帳時須報會員電話號碼或出示APP會員條碼，結帳完成後系統將於48小時內將抽獎券匯入消費者之APP會員帳戶，消費者可至全家APP點選「抽獎趣」查看。

2.如結帳完成後消費者就該筆交易退貨，退貨商品所贈送的抽獎券將由系統自動扣回。

3.抽獎券須於活動期間內完成投注，逾期無效；一經投注即無法返還，消費者應於投注前確認清楚。

4.每位會員僅有一次中獎機會。



全家康康五買一送一優惠

活動時間：2/14-2/17

活動內容：凡於全台全家購買Fami!ce「喝的霜淇淋」、FamiCollection四季春青茶、Hershey's好時巧酥白可可風味片等飲料零食，享買一送一。