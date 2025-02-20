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肯德基買一送一！棒球經典賽應援優惠，肯德基139元個人餐 雞塊買一送一吃爆。

WBC 經典賽 棒球 中華隊 more
2025-02-20 08:28:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：肯德基
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編輯 張人尹

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棒球經典賽應援優惠，肯德基買一送一！這次肯德基推出限時7天球賽應援優惠，讓粉絲邊看比賽、邊大口吃炸雞配蛋撻。本次主推應援優惠「應援激省桶」399就能吃6塊雞+4顆蛋撻，還有個人餐139元起，以及限定優惠「上校雞塊、雙色轉轉QQ球」買一送一，看棒球就先吃起來。

推薦閱讀：WBC經典賽吃比薩199元！必勝客16款披薩半價，中華隊全壘打送免費一年份比薩。

▲肯德基 2025WBC棒球經典賽優惠，下殺買一送一 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

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▲肯德基 2025WBC棒球經典賽優惠，應援套餐推薦 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



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▲肯德基 2025WBC棒球經典賽優惠，買一送一優惠 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

▲肯德基 2025WBC棒球經典賽優惠，雞塊買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

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優惠內容：咔啦脆雞x2+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶(小)x1
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優惠內容：原味蛋撻x6+4塊上校雞塊x1
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優惠內容：雙色轉轉QQ球買一送一
售價：$59元

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優惠內容：2/4-3/3，4塊上校雞塊買一送一
售價：$49元

 

 

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