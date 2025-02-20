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▲肯德基 2025WBC棒球經典賽優惠，下殺買一送一 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理



看棒球就要配炸雞，這次肯德基推出6塊炸雞+4顆原味蛋撻的應援激省桶，優惠價399元。如果I人自己看球賽也優惠，肯德基推出個人餐「2塊雞+蛋撻+無糖茉莉綠茶」139元超划算。如果多人聚餐，買6顆「蛋撻禮盒」205元再送上校雞塊4塊，快閃7天優惠一定要跟上。



▲肯德基 2025WBC棒球經典賽優惠，應援套餐推薦 / 肯德基提供、WalkerLand窩客島整理

肯德基 棒球經典賽挺你到炸優惠

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活動期間：2/18-2/24

多人歡聚餐

優惠內容：咔啦脆雞x6+原味蛋撻x4

售價：$399元



個人獨享餐

優惠內容：咔啦脆雞x2+原味蛋撻x1+無糖茉莉綠茶(小)x1

售價：$139元



蛋撻禮盒優惠再送雞塊

優惠內容：原味蛋撻x6+4塊上校雞塊x1

售價：$205元



外送+預訂快取限定買一送一

優惠內容：雙色轉轉QQ球買一送一

售價：$59元



PK APP限定買一送一

優惠內容：2/4-3/3，4塊上校雞塊買一送一

售價：$49元