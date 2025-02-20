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披薩炸雞第二份4折！三商集團4品牌WBC經典賽應援優惠，三商巧福第二份半價。

WBC經典賽 棒球 應援優惠 三商巧福 more
2025-02-20 15:51:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：三商餐飲
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編輯 張人尹

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經典賽應援優惠，第二件4折！三商餐飲帶來的2025 WBCQ經典賽應援優惠，讓球迷們可以邊吃邊應援中華隊，自2/21-2/23，只要進入三商美食APP「好康優惠專區」，就能領取多款人氣餐點第二件半價的優惠，包含三商巧福、巧福 PLUS、拿坡里披薩炸雞、三商鮮五丼4大品牌通通有套餐優惠，揪團看球賽最嗨。

▲三商餐飲 2025 WBCQ經典賽應援優惠 / 三商餐飲提供、WalkerLand窩客島整理

這次經典賽資格賽優惠，只要在2/21-2/23期間，會員登入三商美食APP「好康優惠專區」，就能領取指定品牌「第二件半價」等優惠券。其中三商巧福推出的紅燒排骨飯加現燙青菜，兩套只要270元，經典的紅燒排骨，配上爽口的青菜，還有內用必備酸菜無限吃最爽。此外，在巧福 PLUS則推出「蔥油拌麵 + 肉燥佐時蔬 + 古早味紅茶」套餐兩套232元，揪團吃起來超優惠。

▲三商餐飲經典賽應援優惠，三商巧福套餐第二件半價 / 三商餐飲提供、WalkerLand窩客島整理



如果是披薩炸雞控，不能錯過拿坡里披薩炸雞的優惠套餐，343元就能吃到兩份「Mini披薩+兩塊炸雞+迷你瓶飲料」相當於直接打4折，還能享有街口支付結帳的5%回饋。此外，三商鮮五丼則推出「咖哩唐揚雞丼 + 蒜味時蔬 + 杯裝飲料」套餐兩套343元，優惠吃起來應援中華隊。

推薦閱讀：應援WBC經典賽買一送一！2025WBC世界棒球經典賽資格賽，福勝亭買炸豬排送雞柳。

▲三商餐飲經典賽應援優惠，拿坡里披薩炸雞、三商鮮五丼套餐優惠 / 三商餐飲提供、WalkerLand窩客島整理

▲三商餐飲經典賽應援優惠，拿坡里披薩炸雞、三商鮮五丼套餐優惠 / 三商餐飲提供、WalkerLand窩客島整理


 

三商餐飲 2025 WBCQ經典賽應援優惠

活動期間：2025/02/21-02/23，優惠券使用期限為2025/02/28。
活動方式：進入三商美食APP「好康優惠專區」可領取優惠券。
優惠券內容：
三商巧福：
紅燒排骨飯 + 現燙青菜，兩套優惠價270元。

拿坡里披薩炸雞：
Mini 披薩 + 兩塊炸雞 + 迷你瓶飲料，兩套優惠價343元。使用街口支付結帳加碼再享5%街口幣回饋。

三商鮮五丼：
咖哩唐揚雞丼 + 蒜味時蔬 + 杯裝飲料，兩套優惠價343元。

巧福 PLUS：
蔥油拌麵 + 肉燥佐時蔬 + 古早味紅茶，兩套優惠價232元。

 

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