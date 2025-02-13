繼光香香雞挺中華隊推買一送一！繼光香香雞替中華隊WBCQ世界棒球經典賽資格賽熱血應援，推出限定「香雞應援餐」，讓球迷們在觀賽時大啖酥脆炸雞，感受棒球賽的激情氛圍。此外，還有「中華隊獲勝同歡慶」活動，還加碼推出「甜心地瓜球買一送一」優惠，讓支持棒球的熱血時刻更添美味與歡樂。



▲繼光香香雞買一送一應援棒球經典賽/ WalkerLand窩客島整理提供。



這次應援搶先推出兩款精心搭配的「香雞應援餐」，有優惠219元「一擊棒香雞應援餐」內含人氣香酥大腿排、墨魚甜不辣與經典芝麻球，一口咬下酥脆多汁。喜愛豐富口感的球迷，則不能錯過「豪華海陸三拼香雞應援餐」，大份香香炸雞搭配中份阿根廷魷魚與蒜脆杏鮑菇，海陸雙享的滿足感，讓人一口接一口。



▲繼光香香雞推應援餐優惠/ WalkerLand窩客島整理提供。

繼光香香雞 棒球經典賽香雞應援餐

販售期間：2/13～3/2

一擊棒香雞應援餐（219元）：香酥大腿排＋墨魚甜不辣＋經典芝麻球

豪華海陸三拼香雞應援餐（308元）：大份炸雞＋阿根廷魷魚＋蒜脆杏鮑菇



繼光香香雞買一送一 挺中華隊

活動時間：2/22～2/24、3/2～3/3

活動地點：全台繼光香香雞門市

優惠內容：活動時間內甜心地瓜球買一送一。