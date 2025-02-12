飲料控喝買一送一！每天都要喝杯手搖飲料續命的上班族，一定不能錯過萬波這次的買一送一優惠，只要在UberEats下單指定飲料，就可以享有外送買一送一。長達14天萬波買一送一優惠即刻開跑，有經典奶茶、也有人氣檸檬茶王，讓手搖控直呼划算。

▲▼萬波奶茶、檸檬茶王買一送一UberEats外送限定(圖為萬波飲料示意，非本次優惠品項)/ WalkerLand窩客島整理提供



萬波買一送一

活動時間：2025/2/12～2/25

活動內容：只要透過UberEats下單即可享有「島嶼檸檬茶王（原價75元）」、「萬波奶茶（原價65元）」買一送一優惠。