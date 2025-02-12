飲料控喝買一送一！每天都要喝杯手搖飲料續命的上班族，一定不能錯過萬波這次的買一送一優惠，只要在UberEats下單指定飲料，就可以享有外送買一送一。長達14天萬波買一送一優惠即刻開跑，有經典奶茶、也有人氣檸檬茶王，讓手搖控直呼划算。
▲▼萬波奶茶、檸檬茶王買一送一UberEats外送限定(圖為萬波飲料示意，非本次優惠品項)/ WalkerLand窩客島整理提供
萬波這次UberEats外送限定買一送一優惠，首推清爽系「島嶼檸檬茶王」，以食品界米其林iTQi三星級認證的島嶼紅茶為基底，再依完美比例混搭烏龍鐵觀音和新鮮檸檬汁特調而成，讓酸甜與茶香完美融合，每一口都帶有層次豐富的尾韻。另一款買一送一飲料則是招牌「萬波奶茶」，同樣是島嶼紅茶為基底，
▲萬波奶茶、檸檬茶王買一送一連續14天/ WalkerLand窩客島整理提供
這次的買一送一活動不只時間長，選擇的飲品更是萬波的招牌款式，讓手搖迷可以天天變換口味享受好茶。不論是喜歡酸甜系的「島嶼檸檬茶王」，還是偏愛濃醇經典的「萬波奶茶」，這波優惠都是不容錯過的手搖好康。趁著這兩週，手機打開UberEats，輕鬆點一杯，直接再送一杯，和同事朋友一起開心分享。
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▲萬波奶茶、檸檬茶王買一送一連續14天/ WalkerLand窩客島整理提供
萬波買一送一
活動時間：2025/2/12～2/25
活動內容：只要透過UberEats下單即可享有「島嶼檸檬茶王（原價75元）」、「萬波奶茶（原價65元）」買一送一優惠。