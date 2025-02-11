新店火鍋吃到飽新選擇，先到新店裕隆城吃「荿蒔 敘」！火鍋吃到飽一直是最受歡迎的聚餐選擇，這次「蒔慕」團隊繼勺日、TOK盡興食光之後，再推出全新品牌「荿蒔 敘」，主攻平價小農火鍋吃到飽，為新店人帶來全新火鍋選擇。為了歡慶開幕還推出買一送一、四人同行一人免費等優惠，就等新店人來吃火鍋。



▲▼新店火鍋吃到飽推薦「荿蒔 敘」開幕買一送一優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



新店火鍋吃到飽 荿蒔 敘

全新火鍋吃到飽「荿蒔 敘」將於2/12正式插旗新店裕隆城，強調以「誠實」的理念打造溫暖食空間，最便宜只要390元就能吃到吧。自助吧區嚴選宜蘭小農契作的新鮮時蔬，就連白飯也是使用宜蘭行健村小農的有機「行健米」，無農藥、無化肥，口感Q彈香甜，還能現場購買帶回家。此外，店內更貼心推出兒童友善服務，120公分以下孩童可免費獲得專屬兒童餐，並不定期贈送驚喜甜點，讓大人小孩都能吃的盡興。▲▼全新火鍋吃到飽「荿蒔 敘」插旗新店裕隆城/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝火鍋最重要的靈魂鍋底，在「荿蒔 敘」推出九大特色湯頭，其中「滋補養生藥膳」選用多種中藥材，溫潤甘甜；「慢燉胡椒豬肚」乳白湯底搭配白胡椒，濃郁順口；「懷舊汕頭扁魚」則以扁魚、白菜與蝦米提味，是經典古早味火鍋。而主打的「銷魂麻辣湯」特別以豬骨熬製，強調「可以喝的麻辣湯」，口感濃厚而不嗆辣。搭配多達23款主餐套餐，從牛肉、豬肉到海鮮皆有選擇，肉量有三種選擇大大滿足肉肉控。▲▼火鍋吃到飽「荿蒔 敘」推出9大特色鍋底/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝開幕期間更推出超值優惠，首三日2/12-2/14火鍋全品項買一送一；2/15~2/27四人同行還可享一人免費，無論是家人團聚或好友相約，都是最佳選擇。另外，若是新店居民出示身分證，兩人同行再加碼送「豬五花」一份。加入會員還可享六大好禮，包括肉品升級、霸王草蝦兌換等，超多優惠等你來免費拿。推薦閱讀： 吃火鍋買一送一！台北永康街「無老鍋」宵夜火鍋開幕，免費送肉再推買一送一。 ▲▼火鍋吃到飽「荿蒔 敘」自助吧台嚴選小農契作時蔬/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址：新北市新店區中興路三段70號5樓，新店裕隆城

開幕日：2025/2/12



新店火鍋吃到飽 荿蒔 敘 開幕優惠

1、2/12-2/14 開幕首三日，享買一鍋送一鍋優惠。每日午餐、晚餐兩個活動時段各限20組，1組限2位，贈送以價低者計) (活動時段：午餐11:00-13:00、晚餐17:00-21:30)。

2、2/15-2/27 開幕首兩週，四人同行開鍋享一人免費(贈送以價低者計) 。

3、3/1-3/31 期間出示身分證件為新店區居民者，即可享兩人同行送「豬五花」一份(兩人中一位為新店居民即可) 。

4、2/4-4/30 用餐後留下Google評論，即可獲得一份白蝦(3隻)

5、會員活動：加入會員就送「會員6大好禮」(霸王草蝦兌換/100元折價/豬五花加量升級/蛤蜊加購優惠/湯底升級)；後續消費累積點數還可兌換商品。