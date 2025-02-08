無老鍋正式插旗台北永康街！鼎王餐飲集團旗下的經典鍋物「無老鍋」，繼台北三間分店後，為了消化國內外火鍋控的人潮，特意在全球最酷街道之一的永康商圈開設第4間門市。無老鍋以獨門湯頭和細膩用餐體驗聞名，曾吸引無數日韓明星與國際旅客專程來訪。新店裝潢融合新東方美學，營造典雅氛圍，並推出限定「A5和牛龍蝦鍋」和台灣味冰火甜點，搭配開幕限定優惠，凡內用消費滿額還能免費獲得肉盤與手搖飲，讓火鍋控吃到。



▲▼台北東門火鍋新開店「無老鍋 台北永康店」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



無老鍋 台北永康店資訊

無老鍋的湯底向來深受饕客喜愛，經典「麵包豆腐白湯鍋」與「辣香鍋」以獨家熬煮技法提煉食材原味，最後加入多種中藥香辛料，使湯頭甘醇濃厚。最受矚目的則是「冰淇淋豆腐鍋」，綿密口感彷彿入口即化的棉花糖，讓人忍不住一吃再吃。而鍋物靈魂「麵包豆腐」和「薄片鴨血」更是無限續加，讓鍋物愛好者能盡情享受美味。▲▼人氣火鍋「無老鍋」插旗台北永康街，招牌豆腐鴨血無限續加吃到飽/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了火鍋，無老鍋也為甜點控帶來驚喜，永康商圈向來以芒果冰聞名，這次無老鍋將其融入餐點，推出清爽解膩的「初戀芒果青」，酸甜口感完美平衡，作為飯前開胃點心或飯後收尾都恰到好處。而另一款「流沙白糖粿」更是台灣傳統美食的經典演繹，現點現炸的白糖粿外酥內軟，搭配花生粉與濃郁糖漿，甜而不膩，每一口都是滿滿台灣味。新店更設有飲品吧檯，內用或外帶都能享受特色手搖飲，吃鍋配飲料，一次滿足兩種味蕾享受。▲▼無老鍋台北永康店免費送肉盤、芒果青優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝無老鍋台北永康店特別推出限定「A5和牛鮑魚雙饗」與「龍蝦鮑魚極致雙饗」海陸雙饗宴。A5和牛以「8秒涮和牛」技法鎖住肉汁，搭配Q彈鮮甜的青龍蝦與大顆鮑魚，每一口都是極致享受。同時推出3大開幕優惠，於2/9前只要內用低消650元，就免費招待雪花牛肉和初戀芒果青各一份。在1/22~3/31期間則是在google留下評論，就送免費手搖飲料。而全台無老鍋分店則是在2/27前平日內用滿2500元可享梅花豬買一送一。推薦閱讀： 詹記麻辣鍋情人節訂位！國泰航空X詹記「派對煮哩人」麻辣鍋音樂派對搶訂位。 ▲▼無老鍋台北永康店推出限定海陸套餐/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

地址：台北市大安區永康街1號1-3樓

電話：02-2358-1198

營業時間：10:30 - 24:00



無老鍋 台北永康店開幕優惠

(1) 2/3~2/9內用乙桌達低消$650直接招待「嚴選雪花牛肉」和「初戀芒果青」各乙份。

(2) 1/22~3/31消費並於Google評論好評打卡，免費送指定茶飲。

(3) 歡慶永康店開幕全台無老鍋同慶，2/3~2/27平日內用發票金額滿$2500元享「梅花豬肉買一送一」。