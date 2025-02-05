詹記麻辣鍋訂位攻略！超難訂位、超常排隊的「詹記麻辣鍋」這次特別跟國泰航空合作，推出超嗨「派對煮哩人麻辣鍋音樂派對，在2/15當天在詹記麻辣鍋西門大世界推出4場活動演出，目前還有少量名額可以搶訂位，讓粉絲們情人節週末約吃鍋、聽音樂、邊吃邊嗨。



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▲▼國泰航空 X 詹記 派對煮哩人 麻辣鍋音樂派對 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



派對煮哩人：國泰航空 X 詹記

詹記麻辣鍋本來就是訂位難度超高的名店，假日定位更要等到一個月之後，這次國泰航空X詹記麻辣鍋「派對煮哩人」開放2/15特別場次，讓粉絲們可以吃鍋開趴。活動票價每人990元起，泡票內容包含880元餐點額度、以及每人乙份限量臺味入場禮包，提供單人吧台、四人、六人、八人桌及包廂等多種選擇。▲▼國泰航空 X 詹記 派對煮哩人 麻辣鍋音樂派對 麻辣鍋套票 / 國泰航空提供、 WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝特別的是，這次活動不只是單純吃鍋而已，還搭配重磅音樂陣容，由派對名家「5F Productions 五樓製作」策劃，找來「英語金曲復興運動」創辦人 DJ QuestionMark、Red Bull 3 Style 台灣冠軍 DJ DinPei 等知名 DJ 接力放歌，從華語金曲、西洋流行、K-POP 到經典廣嗨，每場都有不同風格，打造火鍋版的音樂祭。▲▼國泰航空 X 詹記 派對煮哩人 麻辣鍋音樂派對 活動亮點 / 國泰航空提供、WalkerLand窩客島整理國泰航空X詹記麻辣鍋「派對煮哩人」活動在2/15日推出4場次，目前在icarry平台最後預約購票，僅存最後單人吧台、加開六人桌有少量名額，購票訂位截止時間為2/5晚間23:59，火鍋控、麻辣鍋控這次再錯過，真的會哭哭。▲▼國泰航空 X 詹記 派對煮哩人 麻辣鍋音樂派對 預約方式 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​

活動日期：2025/02/15（六）

開演場次：11:30、13:50、16:10、18:30

預約網址：https://walkr.tw/hn7LL8eN