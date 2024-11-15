新莊扭蛋控今天衝宏匯廣場！日本爆高人氣的「GBO萬代官方扭蛋專賣店」繼桃園桃知道後，首次跨足雙北地區開設分店，於今日正式插旗新莊宏匯廣場。店內270面扭蛋機台陣容強大，引進多達270台扭蛋機台，提供吉依卡哇、星之卡比、史努比、三麗鷗、蠟筆小新等人氣IP周邊，從經典卡通角色、動漫偶像到可愛生活用品都有，更有最新的「9公分大扭蛋機台」，讓喜愛日系潮流與萌系小物的扭蛋迷也能零時差入手話題商品。



▲▼GBO萬代官方扭蛋專賣店 新莊宏匯門市開幕 / WalkerLand窩客島整理提供。





除了一般經典扭蛋外，這次更帶來嶄新機種，包括可以扭出杯墊、收藏卡及資料夾等平面商品的特殊扭蛋，首推一定要轉的是庫洛魔法使、蠟筆小新杯墊。9公分大扭蛋更有「庫洛魔法使魔杖」讓粉絲腦波弱的想收整套。而近期最夯的吉依卡哇當然也有，可可愛愛的文件夾超實用。



▲▼GBO萬代官方扭蛋新莊宏匯推薦：9公分大扭蛋庫洛魔法使魔杖、特殊平面扭蛋庫洛魔法使杯墊/ WalkerLand窩客島整理提供。





亦有一整排三麗鷗系列扭蛋，有曬黑的Hello Kitty、有瑜伽系列、圓滾滾造型吃零食系列、透明扭蛋機系列等，有大耳狗、酷洛米、布丁狗、人魚漢頓等人氣角色，全都可愛爆棚。現場還有星之卡比、蠟筆小新、怪獸電力公司、迪士尼、史努比等系列，超多扭蛋選擇讓人直呼通通都想要。



▲▼GBO萬代官方扭蛋新莊宏匯推薦：三麗鷗扭蛋、怪獸電力公司扭蛋/ WalkerLand窩客島整理提供。





結合了日本最新流行元素，從動物造型到各式食物、生活實用品，皆以可愛化、趣味化的風格呈現，超過100款IP角色，再加上每個月至少會更新80新品，讓扭蛋愛好者隨時隨地都能擁有滿滿驚喜感，適合逛街購物時順道來挑戰手氣。



▲▼GBO萬代官方扭蛋新莊宏匯推薦：吉依卡哇扭蛋/ WalkerLand窩客島整理提供。





為了慶祝首度進駐雙北百貨的盛大開幕，萬代官方扭蛋專賣店特別推出限時優惠！於即日起至11/30，只要來店消費購買兌幣套組並進行指定打卡，即可獲得限量來店禮與開幕限定周邊，品牌杯墊、品牌鑰匙圈、透明收納袋吊飾、展示盒等，數量有限，送完為止。這個難得的扭蛋開幕慶活動，不僅讓粉絲能與全新扭蛋商品近距離接觸，更能帶回獨家紀念品。



▲▼GBO萬代官方扭蛋新莊宏匯推薦：打卡贈品、大耳狗瑜珈扭蛋/ WalkerLand窩客島整理提供。







GBO萬代官方扭蛋專賣店 新莊宏匯門市

營業時間：週日~週四 11:00-21:30；週五、週六 11:00-22:00

地址：新北市新莊區新北大道四段3號5F，新莊宏匯廣場

注意事項：全場機台限用專用代幣請洽門市人員兌換。



GBO萬代官方扭蛋專賣店 新莊宏匯門市 開幕慶活動

活動時間：11月15日起至11月30日止，

活動內容：萬代GBO扭蛋專賣店百貨門市開幕慶期間，只要來店消費購買兌幣套組+打卡（FB打卡／IG限動標記／Google Map五星好評以上擇一），就有機會獲得來店禮及開幕限量周邊，數量有限售完為止。



贈品：

任何消費+打卡 贈品牌杯墊乙個。

10枚代幣套組 贈品牌鑰匙圈乙個。

20枚代幣套組 贈透明收納袋吊飾

30枚代幣套組 贈展示盒乙盒。