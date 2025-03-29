東京必去薩摩耶咖啡廳！來東京不能錯過各種特色動物咖啡廳，從鸚鵡、水獺到豆柴、薩摩耶通通有，而現在介紹這家「薩摩耶咖啡廳 moffu」在原宿共有兩間分店，來這邊可以一次和10隻薩摩耶犬互動，也可以看到狗狗們彼此互動玩耍的畫面，如果加價的話，還能請店員幫忙拍下，抱著狗狗的合照，整個體驗超療癒。



▲東京必去薩摩耶咖啡廳！來東京不能錯過各種特色動物咖啡廳 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝



▲東京必去薩摩耶咖啡廳！「薩摩耶咖啡廳 moffu」在原宿共有兩間分店 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

東京必去室內景點 薩摩耶咖啡廳 moffu 原宿

東京室內景點「薩摩耶咖啡廳 moffu」以推廣薩摩耶的魅力為宗旨，自開業以來深受當地人與觀光客喜愛。整體裝潢走溫馨居家風，讓顧客能在輕鬆自在的氛圍中與狗狗互動。店內採取預約制，每場次限時一小時，有時候現場會整天客滿，建議大家提前在官方網站上預訂。▲東京室內景點「薩摩耶咖啡廳 moffu」店內採取預約制，每場次限時一小時 / moffu提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​​​​​​​▲東京室內景點「薩摩耶咖啡廳 moffu」這邊狗狗都相當活潑可愛 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝店內的狗狗們大多習慣與客人互動，不過如果大家想要更親密互動，也可以選擇加購互動方案，包含600日圓的「狗狗零食互動」，或是1000日圓的「專業拍照服務」，讓狗狗乖乖坐在懷裡合影，實在是有夠可愛。不過零食互動的部分，每人僅限購一次，以確保狗狗的飲食健康。▲東京室內景點「薩摩耶咖啡廳 moffu」提供拍照服務，可以加價讓狗狗乖乖坐在懷裡合影 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝與其他動物咖啡廳相比，「薩摩耶咖啡廳 moffu」的環境寬敞，店員們對狗狗的照顧相當細心，隨時關注牠們的狀態，也主動協助大家與狗狗合照，營造友善的互動氛圍。如果大家下次來東京，想要體驗被大狗狗們包圍的感覺，那麼現在就趕緊分享給朋友吧。▲東京必去「薩摩耶咖啡廳 moffu」下次來東京可別錯過 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：東京都渋谷区神宮前3-21-21 Aristo原宿 B1F

營業時間：平日 11:00–20:00；假日 10:00–20:00

費用：平日 ¥3,905 (含稅)、假日 ¥4,565 (含稅)

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