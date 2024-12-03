日本「麥當勞新年福袋 2025」購買方式一次看！這次的福袋由知名設計品牌 BEAMS DESIGN 操刀，打造出多款創意設計商品，包含「大麥克夜燈」、「懶人薯條夾」等，每一款都讓粉絲愛不釋手。此外，本次福袋還搭配超值商品免費兌換券，整體價值高達3,610日圓，現在就趕緊來看看怎麼買吧。



▲▼日本「麥當勞新年福袋 2025」購買方式一次看 / 圖片來源：マクドナルド



日本麥當勞新年福袋 2025

販售時間：即日起至12/10（抽選制）

販售商品：總價值高達3,610日圓，內含「BEAMS DESIGN」原創商品（大麥克夜燈、懶人薯條夾、BEAMS DESIGN收納袋、BEAMS DESIGN清潔布），以及商品優惠券／售價3480日圓。

抽選方式：https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/lb-2025-vbt4n/