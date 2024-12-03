日本「麥當勞新年福袋 2025」購買方式一次看！這次的福袋由知名設計品牌 BEAMS DESIGN 操刀，打造出多款創意設計商品，包含「大麥克夜燈」、「懶人薯條夾」等，每一款都讓粉絲愛不釋手。此外，本次福袋還搭配超值商品免費兌換券，整體價值高達3,610日圓，現在就趕緊來看看怎麼買吧。
▲▼日本「麥當勞新年福袋 2025」購買方式一次看 / 圖片來源：マクドナルド
隨著2025年的到來，日本麥當勞再度推出新年福袋。以實用性與趣味性兼具的設計，吸引眾多粉絲熱烈期待。由知名設計品牌 BEAMS DESIGN 操刀，福袋內容相當豐富，讓粉絲們備受期待。最引人注目的是「大麥克夜燈」，為家中空間增添趣味氛圍。
推薦閱讀：只賣1個月！麥當勞新品「起司燉牛肉派」日本必吃，牽絲起司配燉牛肉超罪惡。
▲隨著2025年的到來，日本麥當勞再度推出新年福袋 / 圖片來源：マクドナルド
而今年新增的「懶人薯條夾」，則是一款設計巧妙的小工具，讓大家在吃薯條的時候，也能保持手部乾淨。此外，福袋中還包括「像素風格收納袋」與「角色圖案手巾」等，讓人忍不住想收藏。只要於期間內購買福袋，還有機會抽到金色麥當勞500日圓禮卡，每10袋就有一袋有，為新年增添一絲驚喜與幸運。
▲日本「麥當勞新年福袋 2025」懶人薯條夾 / 圖片來源：マクドナルド
不過要注意，日本「麥當勞新年福袋 2025」採取事前抽選制，大家可以於即日起至12/10前，透過麥當勞官方App提交申請，即可參與抽選活動。抽選結果將於12/17下午2時起陸續公佈，成功中籤的顧客可於1/1上午8時，至1/9期間，至指定門市完成購買。抽選到的名額每人僅限購一袋，若未於指定期間內取貨則視為放棄。
▲日本「麥當勞新年福袋 2025」像素風格收納袋、角色圖案手巾 / 圖片來源：マクドナルド
日本麥當勞新年福袋 2025
販售時間：即日起至12/10（抽選制）
販售商品：總價值高達3,610日圓，內含「BEAMS DESIGN」原創商品（大麥克夜燈、懶人薯條夾、BEAMS DESIGN收納袋、BEAMS DESIGN清潔布），以及商品優惠券／售價3480日圓。
抽選方式：https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/lb-2025-vbt4n/