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只賣1個月！麥當勞新品「起司燉牛肉派」日本必吃，牽絲起司配燉牛肉超罪惡。

japanwalker 麥當勞 起司燉牛肉派 日本
2024-11-30 09:08:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

冬天最暖心的點心來了！日本麥當勞將燉牛肉派全新升級，打造出「起司燉牛肉派」12/4強勢登場。將濃郁的燉牛肉餡與滑順的切達起司結合，搭配酥脆外皮，讓人每一口都充滿幸福感。冬天準備到日本遊玩的朋友，可別錯過這次超強的冬季新品囉。
▲▼日本麥當勞將燉牛肉派全新升級，打造出「起司燉牛肉派」 / 圖片來源：マクドナルド
▲▼日本麥當勞將燉牛肉派全新升級，打造出「起司燉牛肉派」 / 圖片來源：マクドナルド
▲▼日本麥當勞將燉牛肉派全新升級，打造出「起司燉牛肉派」 / 圖片來源：マクドナルド



日本麥當勞期間限定登場！這次主打新品「起司燉牛肉派」採用慢火熬煮的濃郁牛肉燉煮餡料，結合切達起司的滑順口感，外層包裹著金黃酥脆的派皮，呈現宛如西餐廳燉牛肉的豐富風味。此次新品特別強調牛肉餡與起司的比例，經過多次試驗，最終打造出不僅濃郁、滑順，還能帶來飽足感的絕佳組合。
▲麥當勞新品「起司燉牛肉派」將於12/4起在全日本門市限時販售 / 圖片來源：マクドナルド
▲麥當勞新品「起司燉牛肉派」將於12/4起在全日本門市限時販售 / 圖片來源：マクドナルド

日本麥當勞「起司燉牛肉派」將於12/4起在全日本麥當勞門市限時販售，這不僅是冬天暖胃的好選擇，起司與燉牛肉的結合，也絕對讓人可以感受到療癒的滋味。現在就趕緊把文章傳給準備去日本的朋友，一起來享受這罪惡的好滋味吧。
▲麥當勞新品「起司燉牛肉派」售價230日圓 / 圖片來源：マクドナルド
▲麥當勞新品「起司燉牛肉派」售價230日圓 / 圖片來源：マクドナルド

 

日本麥當勞冬季新品 起司燉牛肉派

販售時間：12/4至1月上旬
販售價錢：230日圓（日本麥當勞全國門市皆有販售；部分門市除外）

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 編輯 張人尹
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