讓少女萌到尖叫、讓粉絲母愛爆棚自稱媽媽的超夯角色「吉伊卡哇」，這次又掀起話題。日本漫畫家nagano創作的「吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙 6」，即日起在台灣角川正式開放預購限量珍藏版，吉伊媽媽們除了可以入手精緻的「吉伊卡哇的藏寶盒」之外，還有4款超萌特典一次收藏，這次先手刀衝了。



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這次「吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙 6」的限量珍藏版內容非常豐富，其中包含「一起拍照囉壓克力轉轉拍照棒」，讓吉伊媽媽們隨時帶著可愛的吉伊卡哇一起出遊、打卡。另外還有兩款特製的「吉伊卡哇紙膠帶」，一款是SMILE☓SMILE風格，另一款是變裝PARTY風格。搭配「吉伊卡哇Memory Album手札」，內含多幅經典漫畫畫面，並提供空白頁讓你自由發揮，更可以把紙膠帶貼入作為裝飾。





本次4大特典都將與「吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙 6」一起收錄在限量珍藏版「吉伊卡哇的藏寶盒」中，讓粉絲一次收藏。「吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙 6」限量珍藏版、一般版將於12月中旬同步上市，即日起於各大實體書店及網路書店開放預購，在台灣角川官網還加贈100元購物金，粉絲們這次一定要先下單入手。







吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙 6 限量珍藏版

預購時間：2024/10/04起

預購出貨：預計於2024年12月中旬陸續出貨（請以各店家實際出貨時間為準）

角川官網預購：https://walkr.tw/eyUJwPIR（於台灣角川官網完成限量珍藏版預購，好康加贈官網購物金100元）

定價：NT$799元

內容：

「吉伊卡哇的藏寶盒」一個

《吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙 6》一本

「一起拍照囉♪壓克力轉轉拍照棒」一個

「吉伊卡哇紙膠帶★SMILE☓SMILE款」一個

「吉伊卡哇紙膠帶★變裝PARTY款」一個

「吉伊卡哇★Memory Album手札」一本