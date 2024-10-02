韓國超萌矮袋鼠Dinotaeng快閃店降臨高雄！擄獲超多粉絲的萌萌角色QUOKKA、BOBO，這次以全新主題造限定快閃店，不只在韓國明洞，這次更在日本、上海、台灣打造巡迴快閃活動，預計在10/25起進駐高雄棧貳庫KW2，並且在官方IG公告最新周邊預告，粉絲們通通等不及了。



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▲圖片為Dinotaeng明洞快閃店示意圖。來源：「Dinotaeng」官方IG，下同。



超人氣韓國IP「Dinotaeng」先前在台灣與手搖杯推出聯名、在超商推出周邊小物，都吸引超多粉絲們朝聖搶購。這次推出特別主題「QUOKKA & BOBO in the Woods」森林主題快閃店系列，第一波在韓國明洞登場，並且官方預告於首爾、東京、上海、高雄4城市推出第二波快閃店，高雄場將在10/25-11/10快閃17天，於棧貳庫2樓登場。







由Dinotaeng明洞場快閃店現場照片，本次快閃店以QUOKKA、BOBO走進森林為主題，打造可愛療癒的露營風格。周邊小物亮點包含必搶的公仔、吊飾玩偶，以及露營風背包、行李束帶、零錢包等小物，搭配QUOKKA、BOBO換上背包裝備、變身成香菇等不同造型，讓粉絲更期待能在Dinotaeng高雄快閃店通通買爆。





Dinotaeng快閃店 高雄場

活動期間：2024/10/25-11/10

活動地點：高雄棧貳庫KW2 2樓



詳細活動情形、販售商品資訊，依 Dinotaeng快閃店 官方公告為準。